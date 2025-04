60ª Exposição Nacional de Orquídeas reúne milhares de pessoas na Praça XV

Orquídeas - Crédito: divulgação

A tradicional 60ª Exposição Nacional de Orquídeas deste ano, realizada na Praça XV de Novembro pelo Círculo Sãocarlense de Orquidófilos, com o apoio da Prefeitura de São Carlos, reuniu milhares de pessoas. Foram três dias de exposição, onde os visitantes puderam apreciar mais de 900 orquídeas floridas, nacionais e estrangeiras, além de adquirir plantas e produtos relacionados ao cultivo da espécie, como vasos, adubos e insumos especializados.

Neste ano, a exposição reuniu 26 expositores convidados de associações orquidófilas, sendo de diversas cidades como São Carlos, Rio Claro, Catanduva, Salto, Piracicaba, São Pedro, Monte Alto, Botucatu, São Roque, Itaúna, Itumirim, Itaquara, Barroso, Formiga, Araguari, Divinópolis, Guaxupé, Varginha e Piracanjuba.

Também estiveram presentes no evento 21 Associações de Orquidófilos de todo Brasil, 12 juízes titulares, 6 juízes auxiliares que acompanham o julgamento técnico, 08 vendedores de orquídeas, 01 vendedor de insumo, 01 vendedor de cactos e suculentas, além do presidente da COAB (Coordenadoria das Associações dos Orquidófilos do Brasil), Valdeci Fontes e também do coordenador da COAB, Francisco de Paula Filho.

De acordo com o presidente do Círculo Sãocarlense de Orquidófilos, Gilmar Juliak, os orquidários comercializaram orquídeas desde o primeiro dia de exposição. “O Círculo Sãocarlense de Orquidófilos possui 18 sócios e 8 auxiliares nos serviços gerais, que trabalharam como voluntários. Nos dias de exposição, realizamos a divulgação sobre a orquidofilia e ficamos à disposição do público para orientarmos quanto aos cuidados com as plantas, como regar adequadamente, adubação, época correta de replantio, manuseio e poda, além do uso de defensivos naturais e equipamentos de proteção”.

Para o secretário de Cultura e Turismo, Leandro Severo, a 60ª Exposição Nacional de Orquídeas foi um grande sucesso. “Tivemos aqui em São Carlos a presença de mais de 20 cidades, principalmente do estado de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Espírito Santo. Uma exposição muito rica, com quase 30 expositores que apresentaram suas plantas no concurso. Além disso, a Associação dos Orquidófilos de São Carlos e região também esteve presente com suas plantas para comercialização, demonstrando força, criatividade e uma beleza muito grande”.

Vale ressaltar que também foi realizado um grande trabalho na questão de infraestrutura. “Foram mais de 150 profissionais envolvidos na realização deste grande evento como o setor do trânsito, Guarda Municipal, elétrica, bombeiros civis, apoio logístico e limpeza. Isso demonstra a força que o nosso município tem. Nós realizamos uma grande festa de Carnaval, a Festa do Milho, a Exposição de Orquídeas e neste final de semana teremos a Festa do Clima”, disse Leandro Severo.

Ainda de acordo com o secretário Leandro Severo, isso é muito importante para a cidade, para a criação de postos de trabalho, para a infraestrutura e também para os vendedores, para a área da alimentação e para os profissionais da economia solidária. “Estamos muito felizes porque São Carlos é uma cidade que tem muitos eventos e atividades. Trabalhamos para que as festas sejam seguras e tranquilas para as famílias. Além disso, que tenham uma curadoria na parte de cultura, que garante que essas atividades tenham conexão entre elas, que é de promover a tradição, a cultura e o lazer de uma forma integrada na nossa cidade”, finaliza.

Leia Também