6 dicas da Tour Fácil para aproveitar as atrações de Gramado

Foto por Max Böttinger (Unsplash) -

Você deseja viajar para Gramado, mas não sabe como aproveitar as atrações dessa cidade? Continue lendo, pois a Tour Fácil apresenta 6 dicas para você aproveitar cada um dos dias em que passar nessa encantadora cidade. Confira a seguir com mais detalhes!

6 dicas da Tour Fácil para aproveitar Gramado

A verdade é que independente do número de dias que você fique em Gramado, você vai conseguir visitar muitos lugares e aproveitar muito essa cidade. Perfeito para passar as férias ao lado de quem se ama, você tem a oportunidade de relaxar e tirar lindas fotos como se estivesse nos Alpes Suíços.

Tendo sido descoberta ainda no Século XIX por tropeiros que passavam pela região, os mesmo deram o nome para essa cidade de Gramado devido ao vasto campo de grama que viram e usaram para descansar. Anos depois, já no século XX, os primeiros colonizadores chegaram na região.

Com uma rica cultura e muitas atrações para se divertir, Gramado é um ótimo ponto turístico para se visitar durante os meses de junho a agosto, mesmo sendo inverno. Sendo assim, confira a seguir as 6 dicas para você aproveitar ao máximo possível. Boa leitura!

1° Dia

No primeiro dia em que você estiver em Gramado, a dica que a Tour Fácil lhe dá é visitar os pontos turísticos mais antigos e que ficam no centro da cidade, exceto pelo Lago Negro. O Lago Negro é um lago artifícial, mas muito bonito devido às árvores que o cercam tenham vindo da Floresta Negra, na Alemanha.

Nesse lago você vai poder ver um lindo pôr-do-sol e ainda tirar fotos nos pedalinhos. Lembrando que o tempo permitido para ficar nos pedalinhos é de 90 minutos. Em seguida, você pode visitar o Mini Mundo, onde há miniaturas muito bem detalhadas de todos os principais locais turísticos do mundo.

Por fim, visite a Praça das Etnias e em seguida a Rua torna, pois ambas ficam uma perto da outra. Além disso, para fazer uma pausa, a região tem algumas opções de restaurantes para você apreciar a culinária local.

2° Dia

Já no segundo dia, você não pode deixar de visitar o parque Snowland. Esse é um dos principais locais que os turistas mais visitam, pois nele é possível encontrar cerca de 11 atividades. Tendo cerca de 16 mil m², você vai poder ter contato com uma neve artificial que parece de verdade.

Além disso, o local possui atividades tanto para adultos quanto para crianças, ou seja, a diversão é garantida. Por ser um local em que tem muitas atividades a serem feitas, você pode permanecer no local por cerca de 4 horas, mas fique tranquilo que é tempo suficiente para se divertir. Por isso, recomendamos que você reserve um dia apenas para visitar esse lugar, pois depois que você sair desse parque você vai precisar descansar. Afinal, você vai poder praticar esqui e snowboard.

3° Dia

Já no terceiro dia, você pode conferir algumas atrações temáticas, principalmente se estiver acompanhado de crianças. Elas vão amar o que Gramado tem a oferecer, os parques dessa região possuem uma decoração muito realista.

Sendo assim, comece pela Aldeia do Papai Noel, por lá você vai poder permanecer por cerca de 2 horas, com renas, papai Noel e uma casa toda temática. Em seguida, visite o Museu de Cera onde tem bonecos de celebridades nacionais e internacionais. É um verdadeiro sonho esse lugar.

Por último, o Mundo do Chocolate e do Gelado, é uma ótima opção para encerrar o seu dia. Esse museu possui esculturas de todos os tipos feitas de chocolate, já o Mundo Gelado não é diferente, as esculturas foram esculpidas em gelo, sendo que o ambiente tem uma tortura de 25°C.

4° Dia

Mas, se você quiser levar as crianças para ter mais contato com a natureza, não se esqueça de levá-las no Gramado Zoo e depois no Parque Gaúcho (ou ainda, quem sabe, incluir também a Vila da Mônica) . Esses locais os animais são mantidos em condições que se assemelham ao seu habitat natural. Lembrando que no Gramado Zoo você pode permanecer por cerca de 2 horas.

Para deixar o passeio ainda mais divertido, o Gramado Zoo sinalizou com Kikito, estilo calçada da fama dos bichos. Já o Parque Gaúcho é como se fosse um museu, onde reúne objetos e ferramentas que eram usados antigamente pelos gaúchos em suas lavouras.

Nesse lugar é possível ter contato com a natureza devido o local ser cercado de mata e ter alguns animais, como cavalos que estão a disposição para montaria e esse parque ainda possui restaurante.

5° Dia

Já no quinto dia, você pode fazer um agroturismo, ou seja, visitar o interior da cidade de Gramado e conhecer mais de perto a cultura local. Neste passeio pela Serra Gaúcha você vai poder conhecer mais como era a vida da colônia antes da chegada do turismo, além de apreciar a delicinha comida típica da Itália e da Alemanha.

Dessa forma, você pode começar visitando a Linha Bonita que tem várias atrações turísticas para você aproveitar. Sendo que tem uma casa centenária, uma fábrica de erva-mate, o museu de quinquilharias e o café colonial da família Foss. Ao total, esse passeio tem uma duração de aproximadamente 4 horas.

Lembrando que para fazer esse passeio é preciso que se tenha confirmado no mínimo 8 pessoas para participar. Por fim, você pode visitar a Linha Ávila, onde você vai poder apreciar a cultura italiana, alemã e campeira, além de provar deliciosas geléias e doces na casa da família Wagner.

Depois, ainda nessa região, se sobrar tempo você ainda pode visitar outras colônias e conhecer mais da comida típica da região. Assim como a Linha Bonita, você também precisa de um grupo de 8 pessoas para poder visitar o local.

6° Dia

Por último, no sexto dia você pode visitar o Natal Luz além das cervejarias que tem pela região. Durante o dia você pode visitar as cervejarias tradicionais de Gramado e apreciar o que há de melhor nas bebidas desta cidade. Já de noite, visite o Natal Luz, uma das atrações mais famosas que acontece entre os meses de novembro a janeiro, onde há apresentações sobre o natal com diversos personagens.

Leia Também