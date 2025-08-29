5º Torneio de Bets será realizado neste domingo no Bicão

Neste domingo, 31 de agosto, São Carlos será palco do 5º Torneio de Bets, parte do evento "Cultural Games", que promete reunir esporte e diversão a partir das 9h no Parque do Bicão. A competição é aberta ao público e contará com premiação em troféus e medalhas.
Além do torneio, o evento contará com a participação dos DJs Alex Tello, Alexandre Davila, Ander Z e Ligero, garantindo música e entretenimento durante toda a programação.
Onde: Parque do Bicão
Horário: A partir das 09h