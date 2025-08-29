(16) 99963-6036
sexta, 29 de agosto de 2025
Entretenimento

5º Torneio de Bets será realizado neste domingo no Bicão

28 Ago 2025 - 16h25Por Jéssica C.R.
Neste domingo, 31 de agosto, São Carlos será palco do 5º Torneio de Bets, parte do evento "Cultural Games", que promete reunir esporte e diversão a partir das 9h no Parque do Bicão. A competição é aberta ao público e contará com premiação em troféus e medalhas.

Além do torneio, o evento contará com a participação dos DJs Alex Tello, Alexandre Davila, Ander Z e Ligero, garantindo música e entretenimento durante toda a programação.

Onde: Parque do Bicão
Horário: A partir das 09h

