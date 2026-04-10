5ª Mega Expocar São Carlos promete agitar a cidade neste final de semana

Expocar será realizado na Fesc da Vila Nery - Crédito: Lourival Izaque

São Carlos recebe neste fim de semana a 5ª Mega Expocar São Carlos, evento que promete reunir amantes da cultura automotiva, música e solidariedade em dois dias de programação voltada para toda a família. A entrada é gratuita, e o público é convidado a contribuir com 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social.

O encontro acontece nos dias 11 e 12 de abril (sábado e domingo), no Antigo Campo do Rui, localizado na Rua São Sebastião, 2828, na Vila Nery. A proposta do evento é reunir carros selecionados, expositores, atrações musicais e atividades para crianças, promovendo um ambiente de lazer e integração comunitária.

Durante os dois dias, o público poderá conferir uma exposição de veículos selecionados, além de aproveitar a praça de alimentação e a área kids, garantindo entretenimento para todas as idades.

A programação musical também é um dos destaques. No sábado (11), haverá flash back ao vivo, além de DJs se apresentando ao longo do dia. Já no domingo (12), o público poderá curtir pagode e samba, também com apresentações de DJs.

Os organizadores informam que as vagas para expositores são limitadas e que as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela plataforma Byma, por meio deste link .

A 5ª Mega Expocar São Carlos conta com apoio da Prefeitura Municipal de São Carlos, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, da FESC e do Jornal São Carlos Agora.

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