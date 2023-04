54ª edição da Festa do Clima começa hoje; confira a programação completa

SIGA O SCA NO

Festa do Clima - Crédito: divulgação

A 54ª edição da Festa do Clima começa nesta quinta-feira (27). O evento volta a acontecer na cidade após três anos de interrupção devido a pandemia da COVID-19.

A abertura terá dois espaços ativos: no palco da Avenida Trabalhador São-Carlense (próximo ao pontilhão da Avenida São Carlos e ao Terminal Rodoviário), as duplas João Pedro & Zé Paulo e Arison & Emerson se apresentam a partir das 19h30 e, no Ginásio Municipal Milton Olaio Filho, DJ Guelzada, DJ Antony e Grupo Presença mostram seu talento a partir das 20h.

Confira a programação completa:

DIA 27/04 - PALCO DA AVENIDA TRABALHADOR SÃO-CARLENSE (a partir das 19h30):

João Pedro & Zé Paulo

Arison & Emerson

DIA 27/04– GINÁSIO MILTON OLAIO FILHO (a partir das 20h):

DJ Guelzada

DJ Antony

Grupo Presença

DIA 28/04 - PALCO DA AVENIDA TRABALHADOR SÃO-CARLENSE (a partir das19h30):

Pedro Vitor & Mariana

Cesar & Paulinho

DIA 28/04 - GINÁSIO MILTON OLAIO FILHO (a partir das 20h):

DJ Bogé

DJ Honda

Open Farra (eletrônico)

DIA 29/04 - PALCO DA AVENIDA TRABALHADOR SÃO-CARLENSE (a partir das 19h30):

Rodrigo Zanc

Renato Teixeira

DIA 29/04 - GINÁSIO MILTON OLAIO FILHO (a partir das 20h)

DJ Ligeiro

Keilla Regina

Almirzinho Guineto Serra

DIA 29/04 - TEATRO MUNICIPAL (20h)

Show de dança com o professor e jurado da Dança dos Famosos – Jayme Arôxa e Cia de Dança

DIA 30/04 - KARTÓDROMO (10h):

Contação de histórias para crianças com Keren Apuk

DIA 30/04 - TEATRO DE ARENA (18h):

Apresentação das Escolas de Dança da cidade (homenagem ao Dia Internacional da Dança)

DIA 30/04 – PALCO DA AVENIDA TRABALHADOR SÃO-CARLENSE (a partir das 19h30):

Rodrigo Lancelotti

Banda IRA!

DIA 30/04 - GINÁSIO MILTON OLAIO FILHO (a partir das 20h):

MC Valentim

MC Gringo

Bonde do TIGRÃO

DIA 01/05 - CLUBE DE CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS (a partir das 13h):

DJ Jamaica

Naiara Amaral

Fernando e Caitano

Quarta Essência

Vinil 78.

Leia Também