4º Pedal da Babilônia e 3º Encontro de Carros Antigos prometem agitar São Carlos no dia 18 de Maio

No próximo dia 18 de maio de 2025, São Carlos será palco de dois grandes eventos que prometem movimentar a região: o 4º Pedal da Babilônia e o 3º Encontro de Carros Antigos, ambos realizados no Santuário Nossa Senhora Aparecida da Babilônia.

4º Pedal da Babilônia

O tradicional pedal retorna para sua quarta edição, trazendo o trajeto conhecido como "Caminho da Fé" . A saída está marcada para as 8h da manhã, na praça em frente à Luperplás, no final do bairro Novo Horizonte. Os ciclistas poderão desfrutar de belas paisagens, um trajeto repleto de história e, ao final, uma recepção calorosa no santuário.

3º Encontro de Carros Antigos

Paralelamente ao pedal, acontece o 3º Encontro de Carros Antigos, um verdadeiro show de nostalgia automotiva, com modelos clássicos que encantam os apaixonados por carros de todas as idades. Além da exposição, o evento oferecerá um café da manhã gratuito para os participantes.

Música ao Vivo e Entrada Solidária

Para tornar o dia ainda mais especial, haverá música ao vivo,, criando um ambiente acolhedor e festivo para os visitantes. A entrada para expositores será mediante a doação de 1kg de alimento não perecível ou R$ 10,00, reforçando o espírito de solidariedade do evento.

Local:

Santuário Nossa Senhora Aparecida da Babilônia

O evento conta com o apoio do São Carlos Agora