Crédito: divulgação

A Pista de Skate do bairro Santa Felícia, em São Carlos, será palco, no próximo sábado (16), a partir das 13h30, da 4ª edição do Festival Hip Hop Salva “Viver & Sonhar”. Considerado um dos maiores encontros de Hip Hop da região, o evento é promovido pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e já impactou mais de 3 mil pessoas em edições anteriores.

A programação contará com apresentações de Clara Lima, Nego Max, Nega MC (com participação de Sara Donato), Carlinho e Excuridão, além da campeã do concurso de artistas, Luh do Click. O público também poderá acompanhar a tradicional batalha de rima H2S, com MCs de destaque nacional, como WinniT e WM, e 14 competidores selecionados em seletivas regionais, ao som do DJ DoLeme.

O evento ainda terá discotecagens de Sound Sisters e Lincoln Rossi, batalhas de breaking e um concurso de manobras de skate (best trick) nas categorias masculina e feminina. A Feira da Economia Solidária oferecerá alimentação e artesanato, valorizando a produção local.

Criado em 2018, o Hip Hop Salva surgiu como resposta cultural à violência policial contra a juventude preta e periférica de São Carlos. A iniciativa promove os cinco elementos do Hip Hop (MC, DJ, Breaking, Graffiti e Conhecimento) por meio de oficinas, shows, batalhas e ocupações culturais gratuitas e acessíveis. Ao longo de suas edições, mais de 450 pessoas já participaram de oficinas, todos os artistas foram remunerados e oportunidades de trabalho foram geradas para a cena cultural local.

O festival também se destaca por priorizar a contratação de artistas negros e LGBTQIA+, estabelecer parcerias com produtores da cidade e adotar a política “Lixo Zero” em seus eventos. Reconhecido nacionalmente, já foi contemplado por editais como a Lei Paulo Gustavo e o Prêmio Cultura Viva.

