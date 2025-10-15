4ª Festa do Milho acontece neste final de semana na praça da XV

A tradicional Praça XV de Novembro, será palco neste fim de semana da 4ª Festa do Milho, evento promovido dentro do programa de Economia Solidária. A festa acontece nos dias 17, 18 e 19 de outubro, com entrada gratuita e uma programação repleta de atrações culturais, produtos típicos e comidas deliciosas à base de milho.
Programação musical
Durante os três dias, o público poderá curtir apresentações ao vivo com artistas locais:
-
Sábado (18/10) – 19h: João Pedro & Zé Paulo
-
Domingo (19/10) – 15h: Rud & Robson
-
Domingo (19/10) – 19h: Banda Vinil 78
Horários de funcionamento
-
17 de outubro (sexta-feira): das 17h às 22h
-
18 de outubro (sábado): das 12h às 22h
-
19 de outubro (domingo): das 10h às 22h
Sabores e produtos típicos
O evento contará com feira gastronômica e de artesanato, oferecendo uma grande variedade de comidas e bebidas típicas, como:espeto, chope artesanal, pastel, lanche de pernil e de linguiça, doces, acarajé, cachorro-quente, churros, crepe, comidas venezuelanas, pipoca, tapioca e muito mais.
Além da culinária, haverá barracas de artesanato local, valorizando o trabalho de pequenos produtores e empreendedores da cidade.