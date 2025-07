4ª Copa São Paulo de Carrinhos de Rolimã agita São Carlos neste domingo

Carrinhos de rolimã descem a avenida São Carlos - Crédito: Arquivo Lourival Izaque

Neste domingo, 20 de julho, São Carlos será palco da 4ª edição da Copa São Paulo de Carrinhos de Rolimã, um dos eventos mais aguardados por amantes da modalidade. A competição acontece das 8h às 17h, com circuito montado na Rua Episcopal e concentração na Praça do Mercado Municipal.

A Copa reunirá competidores de diversas cidades do estado de São Paulo, divididos em categorias como Pró Race, FLX, RT Tradicional, Juvenil, Infantil e Feminino RT. A expectativa é de provas emocionantes e bastante disputadas ao longo do dia.

Além das corridas, o evento contará com programação musical ao vivo. A banda Vinil 78 se apresenta no palco principal, junto com os DJs Ander-Z, Regis e Ricardo, que garantem a animação do público durante toda a competição.

Os vencedores receberão troféus, medalhas e prêmios em dinheiro. Serão distribuídos R$ 8 mil entre os três primeiros colocados de cada categoria.

As inscrições seguem abertas, com gratuidade para as categorias Infantil, Juvenil e Feminino. Interessados devem entrar em contato pelo número (16) 99100-3746.

Serviço:

Evento: 4ª Copa São Paulo de Carrinhos de Rolimã

Data: Domingo, 20 de julho de 2025

Horário: Das 8h às 17h

Local: Praça do Mercado Municipal – Circuito pela Rua Episcopal (Saída: Rua 7 de Setembro)

Inscrições gratuitas para Infantil, Juvenil e Feminino

Informações: (16) 99100-3746

Leia Também