3° São Carlos Racing acontece nos dias 16 e 17 setembro

Crédito: reprodução

A Associação Automobilística de São Carlos (AASC) realizará a 3ª edição do São Carlos Racing, uma corrida de arrancada No Prep, nos dias 16 e 17 de setembro, no Distrito Industrial Miguel Abdelnur.

O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal e do jornal São Carlos Agora. A entrada para o público é gratuita, mas haverá arrecadação de alimentos não perecíveis.

O evento contará com a participação de pilotos de toda a região, que irão competir em várias categorias.

A programação do evento inclui ainda praça de alimentação com a presença de food trucks.

