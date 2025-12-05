3ª “Festa de Graça na Rua” acontece neste domingo na Estação Ferroviária

Crédito: Kevyn Pereira

A histórica Estação Ferroviária de São Carlos será ocupada neste domingo (7) por nove horas de música eletrônica, performances artísticas, feira criativa e atividades comunitárias. A 3ª edição da “Festa de Graça na Rua”, organizada pelo Boiler Rep, acontece das 12h às 21h, com entrada gratuita.

Conhecido por fortalecer a cena eletrônica independente da cidade, o Boiler Rep já reuniu milhares de pessoas nas duas edições realizadas no Pontilhão da Avenida Trabalhador São-carlense. O evento tem como proposta democratizar o acesso à cultura, promover artistas locais e ressignificar os espaços públicos como ambientes de convivência e criação coletiva.

Nesta edição, o projeto conta com apoio da Prefeitura Municipal e da Fundação Pró-Memória, reforçando também o objetivo de valorizar o patrimônio histórico da cidade. Segundo a organização, ocupar a Estação Ferroviária simboliza dar novos usos a um espaço icônico, aproximando o público da cultura urbana.

Line-up reúne artistas locais e referência nacional

Entre as atrações, o público poderá acompanhar shows de DJs são-carlenses e convidados regionais, além da presença do renomado Tessuto, um dos principais nomes do cenário eletrônico brasileiro.

DJs e produtores confirmados:

Tessuto, Lolly Stardusty, Maria Maquina, Brankelo, Nagash, Takingwaves, Dolême, Ticoleks e Dee Martt (Speedee).

Também haverá performances artísticas com: F.A.I.L.U.R.E, Soutti, P4lh4c1nh4 e N4th14g4.

Feira artística e água gratuita

Além da programação musical, o evento traz ações que dialogam com mobilização cultural e cuidado com o público:

Água Free: haverá distribuição gratuita de água durante todo o evento, incentivando a hidratação e segurança nos espaços de festa.

Feira Artística: artistas locais podem se inscrever para expor e comercializar suas produções, promovendo maior visibilidade à cena independente da cidade.

Ação Solidária

Durante a festa, serão arrecadados alimentos que serão destinados a famílias e projetos sociais de São Carlos. A iniciativa reforça o compromisso comunitário que acompanha a proposta do Boiler Rep.

A produção destaca que a principal missão é fortalecer o cenário local.“Nosso objetivo é fortalecer a música eletrônica, ocupar São Carlos de forma positiva e criar experiências culturais acessíveis para todos”, afirma a organização.

