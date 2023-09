2º Torneio de Truco será realizado no Clube do Sindicato dos Metalúrgicos no próximo domingo (10) - Crédito: divulgação

O 2º Torneio de Truco de São Carlos será realizado no Clube do Sindicato dos Metalúrgicos no próximo domingo, dia 10 de setembro. O evento, que tem como objetivo promover a integração entre os amantes do truco, contará com a participação de duplas de toda a cidade.

A expectativa dos organizadores é superar o número de participantes do primeiro evento, que contou com a presença de 62 duplas. Para isso, a organização está realizando uma divulgação intensa nas redes sociais e em grupos de WhatsApp.

O torneio será aberto para todos, independentemente de filiação ao sindicato. As regras serão as do truco paulista, com partidas melhor de três e arbitragem por juízes.

Os participantes que perderem a primeira rodada terão a oportunidade de voltar ao torneio pagando uma taxa de repescagem. A rodada final será decidida em uma partida de 15 tentos.

O sorteio será realizado às 10h da manhã e a entrada para não jogadores será cobrada uma taxa de R$ 10,00.

