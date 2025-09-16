2º Geek Sanca Fest deverá acontecer no dia 9 de novembro

Cosplays na câmara - Crédito: Abner Amiel

A segunda edição do Geek Sanca Fest já tem uma possível data: dia 9 de novembro. A festa, que celebra o universo dos quadrinhos, mangá, animes, games, cinema e cultura pop em geral, foi incluída este ano no calendário oficial de eventos de São Carlos através de uma lei do vereador Lineu Navarro (PT).

Na manhã desta terça-feira (16), o parlamentar se reuniu com organizadores do evento e com o secretário Municipal de Esporte, Fernando Henrique da Silva Carvalho, para escolher um ginásio do município mais adequado para sediar o evento. O local acordado foi o Ginásio da Redenção, que já está em obra para ofertar uma estrutura acessível à toda a população. “A primeira edição do Geek no ano passado já foi um sucesso e a expectativa para este ano é ainda melhor. O evento em São Carlos se consolidou como um dos principais encontros da comunidade geek no interior”, ressaltou Lineu.

O evento é um espaço para celebrar o universo dos quadrinhos, animes, games, cinema e cultura pop em geral, aberto para apresentações, interações com artistas, jogos, lojinhas, além da gastronomia típica e a tradicional presença dos cosplayers. “Então já está pré-definido. O Geek deste ano acontecerá num domingo, dia 9 de novembro, o dia todo no Ginásio da Redenção”.

