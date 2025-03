2º Festival Infantil de Artes de SÃ£o Carlos comeÃ§a na sexta-feira

A presidente da ACEC, Priscila Heilborn: "Nosso objetivo é integrar as pessoas. Teremos oficinas, música e dança e outras artes" -

A Associação Cultural Estação do Circo - ACEC em parceria com a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, realiza entre sexta-feira, 21 de março e domingo, 23 de março, o 2º Festival Infantil de Artes de São Carlos, com uma vasta programação. Os eventos serão realizados na Escola Estação do Circo, na rua Gastão Vieira, número 209, nas proximidades da Pista de Skate do Santa Felícia.



A presidente da Associação Cultural Estação do Circo (ACEC) que também preside o Conselho Municipal de Política Cultural, Priscila Heilborn, afirma que o evento é totalmente gratuito e voltado para toda a família, com várias atividades. “Nosso objetivo é integrar as pessoas. Teremos oficinas, música e dança e outras artes Vamos ter a violeira Fabíola Beni, que contará a história da viola e cantará para nós também”, destacou Priscila.

PROGRAMAÇÃO 2º FESTIVAL INFANTIL DE ARTES DE SÃO CARLOS

DIAS 21, 22 E 23/03 (SEXTA, SÁBADO E DOMINGO) – ATRAÇÕES E OFICINAS ARTÍSTICAS GRATUITAS EM SÃO CARLOS SP.

LOCAL DAS ATIVIDADES: ESCOLA ESTAÇÃO DO CIRCO – RUA GASTÃO VIEIRA, 209 – PRÓXIMA À PISTA DE SKATE DO BAIRRO SANTA FELÍCIA.

ATRAÇÕES ARTÍSTICAS

PRISCILA HEILBORN – APRESENTADORA

GIRAFULÔ – DANÇA – CULTURA POPULAR

OLHARES – SONS VÍTREOS – MÚSICA

PARAGUASSU (ACCAP) E COLETIVO AREIAS CAPOEIRA – CAPOEIRA

FABIOLA BENI – MÚSICA – VIOLA CAIPIRA

ESTAÇÃO DO CIRCO – CIRCO

DIA 21/03 (SEXTA)

HORÁRIO: 20 HORAS

DIA 22/03 (SÁBADO)* COM INTÉRPRETE DE LIBRAS

HORÁRIO: 20 HORAS

DIA 23/03 (DOMINGO)

HORÁRIO: 17 HORAS

OFICINAS ARTÍSTICAS

DIA 22/03 (SÁBADO) 10h às 11h - “Xenhenhém Musical” – Kerem Apuk e Alvinho Dalcin – públicos-alvo: Primeira infância (de 0 a 6 anos), Crianças (de 7 a 12 anos) e atividade em família (responsáveis e os aprendizes juntos) – 30 vagas. Release: A oficina Xenhenhém musical é executada pela contadora de histórias e brincante Kerem Apuk e o Músico Alvinho Dalcin. A dupla já desenvolve este trabalho desde 2022 que consiste na confecção de chocalhos com os participantes para posteriormente um experiência musical com brincadeiras para que possam tocar seus instrumentos. Os chocalhos são confeccionados com copos de papel onde os participantes irão personalizar com canetinhas e lápis de cor seus chocalhos para brincar de música. A oficina se propõe brincar e ensinar ritmos musicais com músicas autorais e de domínio público.

14h às 15h - “Adinkra: Filosofia dos Povos Asantii em jogo da memória” – Janete Ferreira Rodrigues dos Santos e José Milton Marinho dos Santos – públicos-alvo: todos os públicos – 30 vagas.

Release: Originários dos povos Akan, especialmente os Ashanti de Gana, na África Ocidental, os Adinkra vão além de simples desenhos. Eles constituem um sistema de escrita simbólica imbuído de profundo significado cultural e filosófico. Cada símbolo Adinkra condensa um conceito, provérbio ou aforismo, expressando valores morais, crenças, história e a sabedoria ancestral acumulada por gerações. A oficina do jogo da memória com símbolos Adinkra oferece uma imersão lúdica e educativa nesse rico universo simbólico. Por meio da dinâmica envolvente do jogo, os participantes serão convidados a decifrar os significados dos símbolos, desvendando as mensagens e os valores que eles carregam. A oficina busca, assim, promover um encontro com a sabedoria africana, estabelecendo conexões com a cultura afro-brasileira, fomentando o respeito à diversidade cultural, estimulando a memória e despertando o interesse pela história e cultura afrodescendentes.

15h30 às 16h30 - “Oficina de confecção de Bonecas Abayomi e o perigo de uma história única” – Janete Ferreira Rodrigues dos Santos e José Milton Marinho dos Santos – públicos-alvo: Crianças (de 7 a 12 anos) e Adolescentes (de 13 a 17 anos) – 20 vagas. Release: A boneca Abayomi representa a valorização da mulher negra na luta contra o racismo e melhores condições de trabalho e no empreendido. Sua criação remete a um período que tem como marco o início da conscientização do cuidado com o planeta Terra na busca por alternativas para o lixo que não é lixo, utilizando-se para este fim dos tecidos vindos dos descartes de fábricas das confecções que descartaram todos no meio ambiente. Este trabalho teve como culminância a ECO92. Neste sentido, realizar a oficina sobre a Boneca Abayomi é trazer ao debate discussões decorrentes da atualidade como: o combate ao preconceito racial, trilhas antirracista na educação e ainda contribuir na prática da formação de professores na implementação da Lei 10639/2003, no que tange a Arte e História da Cultura Afro-brasileira e Africana na escola.



DISTRIBUIÇÃO DE INGRESSOS: OS INGRESSOS SERÃO DISTRIBUÍDOS 30 MINUTOS ANTES DAS APRESENTAÇÕES NA RECEPÇÃO DO LOCAL DO EVENTO.

LOTAÇÃO MÁXIMA DO ESPAÇO: 100 PESSOAS (PÚBLICO).

INSCRIÇÕES PARA OFICINAS: NÃO SERÁ NECESSÁRIA INSCRIÇÃO PRÉVIA.

TODAS AS ATIVIDADES SERÃO GRATUITAS E COM CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA LIVRE.

Realização: Associação Cultural Estação do Circo - ACEC e Prefeitura Municipal de São Carlos SP.

