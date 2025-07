2ª edição da Feijoada do Ceja acontece neste domingo

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Feijoada - Crédito: divulgação

Acontece neste domingo, 13 de julho de 2025, a 2ª edição da tradicional Feijoada do Presidente, promovida pelo CEJA (Centro Educacional de Jovens e Adultos). O evento será realizado das 12h às 15h, na Rua Sorbone, nº 400, no bairro Centreville, em São Carlos.

Com um cardápio típico completo, o público poderá saborear feijoada, arroz, vinagrete, couve, farofa, torresmo e laranja, tudo servido à vontade por R$ 60,00 por pessoa. As bebidas serão vendidas separadamente. Além da boa comida, o evento terá música ao vivo com o grupo Ritmo 3.

Toda a renda arrecadada será destinada ao fortalecimento das duas unidades do CEJA.

Os interessados devem garantir seus convites com antecedência pelo WhatsApp (16) 99328-0152. As vagas são limitadas.

Leia Também