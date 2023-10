2ª Edição do Dia do Folclore será realizada neste sábado, na FESC - Crédito: divulgação

Com o objetivo de celebrar a riqueza da cultura popular, suas histórias, personagens, ritmos e brincadeiras, a Secretaria Municipal de Educação (SME) realiza neste sábado (07/10), das 9h às 13h, na Fundação Educacional São Carlos (FESC), localizada na rua São Sebastião, nº 2.828, na Vila Nery, a 2ª edição do Dia do Folclore.

O evento havia sido agendado para o dia 26 de agosto, porém foi cancelado devido às chuvas que atingiram a cidade e agora será realizado com atividades da cultura popular através de 20 oficinas que serão ministradas pela rede municipal de ensino com a participação de 600 profissionais da educação. Na área externa, as barracas da Economia Solidária estarão atendendo ao público.

Entre as atividades serão ofertadas oficinas de exposição e confecção de pipas, contação de causos, dança e música maracatu, catira, cacuriá, samba de coco, congada e forró, oficinas educativas e brinquedos folclóricos.

A programação terá abertura às 9h com a apresentação da Banda da APAE, apresentação Gira Bonito com o Girafulô, às 10h, o espetáculo Bumba meu Boi com a CIA Éter, às 11h, Maracatu com Rochedo de Ouro, às 11h30 e oficina de ritmos da Cultura Popular Brasileira tombados como patrimônio histórico imaterial às 12h20.

O evento tem como parceiros o Tiro de Guerra, CDCC, FESC, Fundação Pró-Memória e o importante apoio das secretarias municipais de Serviços Públicos, Transporte e Trânsito e da Guarda Municipal para garantir a segurança e fluxo de trânsito.

“Como é a abertura do mês das crianças serão incluídos os brinquedos infláveis e decoração que converse tanto com a cultura popular e o folclore quanto com o Dia das Crianças. As atividades são gratuitas e visam a divulgação e o conhecimento das diversas manifestações da cultura popular brasileira abordando todas as regiões e movimentos do folclore englobando o Dia das Crianças”, detalho Juliana Tessarin, chefe da seção de projetos especiais da SME.

O Dia Municipal do Folclore foi instituído no calendário oficial do município pela Lei Municipal nº 20.832/2022, de autoria do vereador Robertinho Mori. O objetivo do evento é valorizar as manifestações próprias da Cultura Popular Brasileira, reconhecer e festejar a riqueza do folclore brasileiro com suas lendas, mitos, brinquedos e brincadeiras.

A 2ª edição do Dia Municipal do Folclore segue os princípios do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular vinculado ao IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), reconhecendo o folclore como sinônimo de movimento e troca, reconhecendo-o como um saber científico.

