26ª Cavalgada da Babilônia acontece neste domingo (23)

Acontece neste domingo (23) a 26ª Cavalgada da Babilônia. Segundo a organização, a saída será pontualmente às 10h30, na Avenida Getúlio Vargas ao lado do CEME.

O destino é o Santuário da Babilônia, onde foi montada uma completa estrutura com praça de alimentação, serviço de bar, constelaria e área kids. No santuário também irão ocorrer shows com Belotti e Viana, Pedro Vitor e Mariana, Lucas e João Henrique, Letícia e Gabi e o cantor Pedro Henrique.

Segundo o organização, a preparação e bastidores indica que a edição deste ano irá superar a anterior. “Possuímos amigos que trabalham no ramo agropecuário e de preparo dos animais, a procura foi acima do normal, fatores que garantem um expressivo número de público, pedimos respeito e colaboração de todos que irão participar, é um evento famíliar e a criançada vai em peso, com a união de todos, mais uma história será escrita ”, informou Rykoff Aidar.

Padre Everton Luchesi, responsável pelo santuário está animado com o evento. “ Procuramos preparar tudo com atenção e profissionalismo, a cavalgada é tradição e fé e nosso Santuário está com estrutura maior para estacionamento, caixas e bares, para atender melhor o público. Teremos missa às 10h e 17h horas, benção dos cavaleiros e muita festa e harmonia, que Nossa Senhora Aparecida da Babilonia abençoe nossa cavalgada", disse.

A Polícia Militar Rodoviaria, Intervias, Departamento de Defesa Animal, Prefeitura de São Carlos irão dar respaldo e apoio no evento, registrado no calendário do município sob lei do vereador Marquinho Amaral.

O portal São Carlos Agora está fazendo a cobertura do evento pelo nono ano seguido.

