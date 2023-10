Em festa para a criançada, além de brinquedos, profissionais da saúde darão palestra

SIGA O SCA NO

10 Out 2023 - 14h29

10 Out 2023 - 14h29 Por Marcos Escrivani

Uma das novidades é uma minicidade disponibilizada pela Secretaria de Trânsito: conscientização das leis e bons costumes no trânsito - Crédito: Divulgação

Além de muita brincadeira, com uma tarde que promete ser intensa, nada como orientação e prevenção. Assim promete ser a 1ª Festa Anual “Vamo Pulá”, que além de brinquedos infláveis, terá água fresquinha filtrada doada pelo Saae e palestra realizada por socorristas do Samu.

O evento está previsto para a tarde deste sábado, 14, das 14h às 18h, no Parquinho do Amor, localizado na rua Franklin Brasiliense, pertinho do Kartódromo.

Tudo gratuito

De acordo com Camila, uma das organizadoras, o Vamo Pulá é totalmente gratuito e a festa terá muitas atrações para as crianças e para os pais.

Durante as quatro horas de atividades, o Saae doará água filtrada fresquinha e os presentes são orientados a levar garrafinhas para brincar com segurança e hidratados. “Queremos evitar copos descartáveis no parque”, disse.

Segundo Camila e Daniele várias surpresas foram preparadas, além se brinquedos infláveis, como pula pulas, piscina de bolinha, para os pequenos na sombra de uma árvore; castelinho inflável, pipoca e algodão doce, geladinhos. Consta ainda brincadeiras de rua, palhaços (e palhaçadas), princesas, e personagens infantis. “Todos que os pequenos mais amam”, garantem as organizadoras. Haverá ainda escultura em balões e pintura facial.

Outra novidade é uma minicidade disponibilizada pela Secretaria de Trânsito, para conscientização das leis e bons costumes no trânsito para todos. O Samu fará uma palestra importantíssima sobre primeiros socorros, para segurança de todos os presentes.

Daniele e Camila informaram ainda que as brincadeiras terão como foco ainda, ensinar a importância para as crianças, a necessidade de cuidar da natureza e do meio ambiente.

Por fim, informaram as organizadoras que terá brindes, sorteios, distribuição de brinquedos, bolas e muito mais. Caso alguém queira ser parceiro, basta entrar em contato pelo WhattsApp 16 981189960 (Daniele) ou 16 99465-4979 (Camila).

