1° Sanca Expo Diecast terá mostra de miniaturas de carros em São Carlos

SIGA O SCA NO

Uma opção a mais terá o final de semana prolongado em São Carlos, com a realização do 1º Sanca Expo Diecast, que acontecerá das 10h às 18h neste sábado, 22 e domingo, 23, na rua Miguel João, 1295, no Jardim Bandeirantes, em São Carlos.

A entrada será gratuita e o evento contará com exposição, troca e venda de miniaturas, três foods trucks, espaço kids com cama elástica, pista Mini Z (controle remoto) e pista downhill para corrida de miniaturas.

De acordo com os organizadores, o evento terá a mostra de carros em miniaturas de diversas marcas e escalas, plastimodelismo, bonecos action figures, bonecas bebe reborn e tanques de guerra.

Leia Também