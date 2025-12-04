(16) 99963-6036
quinta, 04 de dezembro de 2025
Entretenimento

1º Encontro de Carros Antigos do Aracy acontece no próximo dia 14 com exposição e gastronomia

04 Dez 2025 - 11h40Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
1º Encontro de Carros Antigos do Aracy acontece no próximo dia 14 com exposição e gastronomia -

São Carlos recebe no próximo domingo (14), das 9h as 13h, o 1º Encontro de Carros Antigos do Aracy, que promete reunir apaixonados por veículos clássicos e modelos que marcaram época. O evento será realizado na Rua Ricardo Ninelli, na região do Cidade Aracy, e a entrada é gratuita.

Além da presença de veículos antigos de colecionadores da cidade e região, o encontro terá exposição especial do grupo Cultura Fusca, conhecido por preservar, restaurar e difundir a história de um dos modelos mais icônicos do país, o Volkswagen Fusca. Outros carros clássicos também estarão em exibição, oferecendo aos visitantes a oportunidade de ver de perto modelos raros, modificados e que marcaram gerações.

O evento ainda contará com a abertura de 6 caixas de Hot Wheels, o que deve atrair colecionadores e curiosos, principalmente os fãs das miniaturas.

Para completar a experiência, haverá barracas de gastronomia, com opções diversas de alimentos e bebidas, criando um espaço de lazer e entretenimento para toda a família.

Serviço
1º Encontro de Carros Antigos do Aracy
Endeeço: Rua Ricardo Ninelli – São Carlos (SP)
Data:14 de dezembro de 2025 (domingo)
Horário: das 9h as 13h
Entrada gratuita

 

Leia Também

Feira da Barganha terá edição especial neste domingo com shows sertanejos
Entretenimento11h20 - 04 Dez 2025

Feira da Barganha terá edição especial neste domingo com shows sertanejos

Entretenimento07h21 - 04 Dez 2025

Os melhores apps para baixar vídeos rapidinho

Entretenimento07h12 - 04 Dez 2025

Os melhores apps para baixar músicas rápido em 2026

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (04/12) para o seu signo
Entretenimento05h58 - 04 Dez 2025

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (04/12) para o seu signo

Fundo Social leva 600 crianças ao circo em ação de inclusão e lazer em São Carlos
Entretenimento19h34 - 03 Dez 2025

Fundo Social leva 600 crianças ao circo em ação de inclusão e lazer em São Carlos

Últimas Notícias