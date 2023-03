18°ChorandoSemParar 2023 acontece neste final de semana

16º ChorandoSemParar - edição Luiz Gonzaga, o rei do baião e do choro também/2019 - Crédito: Divulgação

A 18ª. edição do Festival Internacional de Música Instrumental ChorandoSemParar, realizado em São Carlos pelo Projeto Contribuinte da Cultura, retoma a versão presencial do Festival e terá um formato especial em março de 2023, com três dias de programação, para homenagear a pianista Amélia Brandão, a Tia Amélia. A abertura acontece no dia 24 de março, sexta-feira, no Teatro Municipal de São Carlos e uma intensa programação será apresentada nos dias 25 a 26 no Teatro de Arena. No domingo (26), acontece o esperado encerramento com 12 horas de música, sem parar, também no Teatro de Arena em São Carlos.

Mantendo suas características essenciais, com um repertório exclusivamente instrumental e trazendo o Choro como tema de grande importância, o projeto dessa 18ª. edição do ChorandoSemParar foi escrita e aprovada há mais de um ano pelo Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), cuja programação inclui o encerramento das comemorações do Centenário da Semana de 22 e das atividades do projeto “A Semana de 100 Anos”, realizado pelo IMA em 2022. Apesar de adiada a data de realização, devido à Copa do Mundo de Futebol, o lançamento dessa edição manteve a data prevista e ocorreu no dia 08 de novembro e 2022, com a apresentação do Wiener Choro Ensemble do Clube do Choro de Viena, grupo que há mais de quinze anos difunde na Áustria o Choro Brasileiro e que lotou o Teatro Municipal de São Carlos em apresentação única.

Fátima Camargo, diretora do ChorandoSemParar, explica que, portanto, serão duas edições do Festival em 2023. “A primeira, a 18ª edição agora em março, ainda que mais curta, será muito significativa pelo reencontro do público com o Festival e trará conceitos modernistas. Já a 19ª edição voltará ao tradicional calendário do Festival, na primeira quinzena de dezembro, em comemoração ao centenário de nascimento de Waldir Azevedo (1923-1980), músico e compositor brasileiro, mestre do cavaquinho e autor dos Choros Brasileirinho, Delicado e Pedacinhos do Céu, entre tantos outros”.

A programação dessa 18ª edição do Festival ChorandoSemParar inclui atividades formativas (dias 24 e 25) oferecidas pelo homenageado convidado, o pianista Hercules Gomes; por Jeanne de Castro, biógrafa de Tia Amélia, somadas às atividades oferecidas por Hamilton de Holanda, Marcos Portinari, Marcelo Tupinambá, Rita Braga, além de apresentações musicais, com um programa previamente produzido para apresentar interpretações criadas exclusivamente para o 18º. ChorandoSemParar – edição Tia Amélia. A programação completa está disponível no site do Festival: https://www.chorandosemparar.com.br.

Abertura inesquecível na sexta-feira (24)

A abertura do 18º.ChorandoSemParar acontece na sexta-feira, dia 24 de março, às 20h, no Teatro Municipal, com apresentação do convidado homenageado Hercules Gomes. Natural de Vitória (ES) e radicado em São Paulo, bacharel em música pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Hercules já se apresentou em alguns dos mais importantes festivais de música no Brasil e no exterior.

É um grande pesquisador do legado de Amélia Brandão, tendo resgatado diversas partituras da pianista. Em 2020 lançou o álbum “Tia Amélia para Sempre” em sua homenagem e é considerado um dos mais representativos pianistas brasileiros da atualidade, se destacando pelas fortes influências de ritmos brasileiros, jazz e da música erudita presentes em sua formação. “Hercules Gomes é o responsável por resgatar, na pauta musical brasileira, a importância da pianista e compositora brasileira Amélia Brandão, a grande homenageada do 18º. ChorandoSemParar. A apresentação dessa noite promete ser inesquecível e estão todos convidados”, explica Fátima Camargo.

Tia Amélia, Amélia Brandão (1897- 1983), foi uma pianista brasileira que teve grande projeção nos anos 50 e 60 no Rádio e na TV compondo, tocando e revigorando o interesse pelo Choro num momento em que esse gênero parecia estar caindo no esquecimento. Mulher à frente de seu tempo, está afinada com o pensamento modernista em atitude e em criação artística.

Os ingressos para a apresentação do dia 24 são gratuitos e para o público em geral serão distribuídos duas horas antes na bilheteria do Teatro Municipal. Contribuintes da Cultura podem reservar o convite com antecedência pelo email chorandosemparar@gmail.com. Para os demais dias do Festival, 25 e 26, não será necessário ingresso.

Doze horas de música no domingo (26)

No domingo (26), das 10h às 20h, com apresentações no Teatro de Arena acontece o esperado e tradicional encerramento do ChorandoSemParar, com 12 horas de música sem parar, característica que dá nome ao Festival.

Na programação do dia: Big Boom Orchestra, Choro De Coreto, Gap Big Band Guri, Trio Samboré, In Tromptu, Javiera Hunfan & Convidados, Marcelo Tupinambá Leandro, As Choronas, Trio Júlio, Thiago Espírito Santo e Michel Pipoquinha e Hamilton de Holanda Trio

“Essa é a grande festa da música instrumental brasileira. As apresentações são gratuitas e não é necessário ingresso. Basta chegar e apreciar quantas apresentações quiser”, finaliza Fátima Camargo.

