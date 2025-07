18ª edição da tradicional Festa da Laranja com Açúcar começa neste sábado

Festa Laranja com Açucar - Crédito: divulgação

O distrito de Santa Eudóxia, em São Carlos, será palco neste fim de semana, dias 5 e 6 de julho, da 18ª edição da tradicional Festa da Laranja com Açúcar. Realizada em frente à rodoviária do distrito, a festividade promete movimentar a região com uma programação cultural diversificada e atrações para toda a família.

Com expectativa de público superior a 10 mil pessoas, o evento contará com cinco apresentações musicais, barracas de comidas típicas, food trucks e uma ampla exposição de artesanato local. No sábado (05/07), a programação começa às 19h com o show de Zé Fernando. Em seguida, o grupo

Defensores da Catira de Santa Eudóxia se apresenta, e a noite será encerrada pela dupla João Pedro e Zé Paulo. No domingo (06/07), também a partir das 19h, sobem ao palco a dupla Rud e Robson, e o encerramento da festa ficará por conta de Durval e Alladin.



Linhas de ônibus extra





Partidas/sábado:

Sentido Estação X Santa Eudóxia:

18h (extra)

19h10 (regular)

20h (extra)

23h10 (regular)

Sentido Santa Eudóxia X Estação:

18h10 (regular)

19h (extra)

20h10 (regular)

23h (extra - após o encerramento da festa)



Partidas/domingo:

Sentido Estação X Santa Eudóxia:

18h (extra)

19h (regular)

20h (extra)

23h10 (regular)

Sentido Santa Eudóxia X Estação:

17h30 (regular)

19h (extra)

20h (regular)

23h (extra - após o encerramento da festa)

Aos fins de semana, a operação é contemplada pela Tarifa Zero, o que garante gratuidade no transporte coletivo. Caso haja necessidade, mais veículos poderão ser incluídos na frota da linha 52.

