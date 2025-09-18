16º Encontro de Ferreomodelismo acontece neste final de semana

No próximo sábado e domingo, dias 20 e 21 de setembro, das 10h às 18h, a plataforma da Estação Ferroviária de São Carlos, localizada na Praça Antonio Prado, s/nº, será palco do 16º Encontro de Ferreomodelismo de São Carlos e Região. Aberto ao público, o evento reunirá praticantes e apaixonados por este hobby que une história, turismo e cultura sobre trilhos.

Organizado pela Fundação Pró-Memória, o encontro é considerado um dos maiores e mais tradicionais do país. Conta com apoio da Prefeitura de São Carlos e da Associação São-carlense de Ferreomodelismo, além da Frateschi, única fabricante da América Latina de trens elétricos em miniatura e réplicas de composições reais, sediada em Ribeirão Preto. Também apoiam a iniciativa a Rumo, Gil Hobby Trains e Expo Diecast.

Turismo e preservação da memória

A expectativa é de que o encontro atraia visitantes de vários estados, movimentando o turismo local e destacando a importância do patrimônio histórico ferroviário. Nas exposições, o público poderá conferir maquetes detalhadas que retratam diferentes épocas e paisagens, mantendo viva a memória das ferrovias e da própria cidade.

Segundo os organizadores, o evento também fomenta a cultura ferroviária, já que São Carlos é marcada pela forte influência da ferrovia em sua formação e desenvolvimento. “O encontro de ferreomodelismo de São Carlos, mais que um hobby, mantém viva a memória ferroviária da cidade, encanta e atrai visitantes de várias regiões, movimentando a economia criativa, o setor de hospedagem, a gastronomia e o comércio local”, afirmou o secretário municipal de Cultura e Turismo, Leandro Severo.

Cultura ferroviária em miniatura

As maquetes e miniaturas em movimento despertam o interesse de crianças, jovens e adultos, oferecendo uma experiência lúdica e educativa sobre a evolução dos transportes, a importância econômica das ferrovias e os laços sociais construídos ao redor delas.

Mais do que um passatempo, o ferreomodelismo se consolida como uma ferramenta de fortalecimento da identidade cultural de São Carlos, ao mesmo tempo em que impulsiona o turismo e contribui para a preservação da memória ferroviária brasileira.

Leia Também