segunda, 01 de setembro de 2025
Festival japonês

14ª edição do São Carlos Matsuri recebe grande público na FESC; veja fotos

01 Set 2025 - 07h35Por Da redação
Matsuri foi realizado neste final de semana na Fesc - Crédito: divulgaçãoMatsuri foi realizado neste final de semana na Fesc - Crédito: divulgação

A Fundação Educacional São Carlos (FESC) Vila Nery foi palco, no último fim de semana, da 14ª edição do São Carlos Matsuri, festival que celebrou a cultura japonesa com uma programação repleta de arte, gastronomia e manifestações culturais.

Realizado nos dias 30 e 31 de agosto, o evento atraiu grande público, que pôde apreciar shows, apresentações artísticas e experimentar uma ampla variedade de pratos típicos da culinária japonesa. No sábado, as atividades aconteceram das 12h às 22h, e no domingo, das 12h às 20h. A entrada foi gratuita, mas os organizadores incentivaram a doação de um quilo de alimento não perecível, destinado a projetos sociais do município.

Criado em 2008, durante as comemorações do Sesquicentenário de São Carlos, o Matsuri rapidamente conquistou espaço no calendário oficial da cidade. Atualmente, é considerado um dos principais eventos de valorização da comunidade japonesa em São Carlos, fortalecendo os laços culturais e promovendo integração entre diferentes gerações.

