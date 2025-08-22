14ª edição do São Carlos Matsuri acontece nos dias 30 e 31 de agosto

São Carlos Matsuri - Crédito: divulgação

Nos dias 30 e 31 de agosto, a Fundação Educacional São Carlos (FESC) Vila Nery recebe a 14ª edição do São Carlos Matsuri, festival que celebra a cultura japonesa com foco em arte, gastronomia e manifestações artísticas.

A programação inclui shows, apresentações culturais e uma ampla variedade de pratos típicos. O evento acontece no sábado (30/08), das 12h às 22h, e no domingo (31/08), das 12h às 20h. A entrada é gratuita, mas os organizadores incentivam a doação de um quilo de alimento não perecível, destinado a projetos sociais do município.

Criado em 2008, durante as comemorações do Sesquicentenário de São Carlos, o Matsuri ganhou destaque pela receptividade do público e passou a integrar o calendário oficial da cidade. Hoje, é considerado um dos principais espaços de valorização da presença da comunidade japonesa em São Carlos.

A realização é da Prefeitura, em parceria com a FESC e entidades da colônia japonesa, responsáveis pela culinária e pelas atrações culturais.

O secretário de Cultura e Turismo, Leandro Severo, ressaltou a relevância do evento. “Além da riqueza cultural e estética, o festival apresenta a culinária japonesa, que caiu no gosto dos brasileiros. Reforçamos o convite à população e lembramos que a doação de alimentos será muito bem-vinda para as comunidade são-carlense”, afirmou.

Leia Também