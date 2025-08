12 Horas De Pura Chance: Tusca Em 6x Sem Juros

Atenção, tribos do novo mundo: vem aí mais uma oportunidade pra garantir o pacote da TUSCA 2025 com 6x sem juros! A promoção relâmpago acontece nesta quarta-feira, 07 de agosto, e vale por apenas 12 horas — das 10h às 22h, exclusivamente no site da Blacktag.

A ação responde ao sucesso de vendas das primeiras fases do evento e reforça o compromisso da organização em ampliar o acesso ao maior campeonato esportivo universitário do país. Quem aproveitar essa nova janela promocional, garante entrada em quatro dias de evento, com seis festas, mais de 50 atrações musicais e uma atmosfera única que transforma São Carlos (SP) de 20 a 23 de novembro.

A TUSCA 2025 já tem atrações de peso confirmadas, como Seu Jorge, Ana Castela, MC Hariel, CPM 22, BaianaSystem e, Detonautas. Tudo isso em meio a uma celebração onde o esporte, a diversidade e a cultura universitária se encontram no ritmo de um "despertar de um novo mundo" — tema da edição deste ano.

SERVIÇO – TUSCA 2025

Data: de 20 a 23 de novembro

O que te espera: 6 festas em 4 dias, +40 horas de evento, mais de 50 atrações

Ingressos: pacotes disponíveis no site Blacktag

Classificação etária: 18 anos

Mais informações: @sigatusca



