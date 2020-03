Volkswagen abre as inscrições para o Programa de Estágio 2020

Crédito: Divulgação

AVolkswagen abre portas para novos talentos com a abertura de um novo Programa de Estágio para estudantes do ensino superior. São 31 vagas para os alunos atuarem nas unidades da empresa em São Bernardo do Campo, São Carlos, Taubaté e Vinhedo (SP). As inscrições podem ser feitas pelo link, até 30 de abril. A primeira fase da seleção, composta por prova de inglês, prova de raciocínio lógico e Fit Cultural (alinhamento dos valores do candidato à cultura da empresa) será 100% online, alinhada às recomendações das autoridades de saúde pelo distanciamento social.



"Estamos há 67 anos presentes na vida, no coração e na garagem dos brasileiros e vivemos um momento desafiador, de construção de uma Nova Volkswagen, uma empresa ainda mais inovadora e próxima das pessoas. Queremos contar com novos talentos que agreguem com ideias, atitude e paixão para essa causa", explica Marcellus Puig, vice-presidente de Recursos Humanos da Volkswagen do Brasil e América do Sul.



As vagas podem ser preenchidas por estudantes que possuem inglês intermediário e que estejam cursando: Administração, Design, Desenho Industrial, Direito, Engenharias, Jornalismo, Marketing, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais, Relações Públicas ou Secretariado com formação prevista entre junho de 2021 e junho de 2022.



O Programa oferece benefícios como bolsa-auxílio, transporte fretado gratuito, seguro de vida, ambulatório médico, desconto na compra de veículos e estacionamento gratuito.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também