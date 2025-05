Vista Foods realiza processo seletivo em Ibaté nesta sexta-feira (09)

Carteira de trabalho - Crédito: divulgação

A empresa Vista Foods realizará um processo seletivo para a vaga de auxiliar de produção, com início imediato.

A seleção acontecerá na próxima sexta-feira, dia 09 de maio, às 9h, no Centro Cultural de Ibaté, localizado na Rua Itirapina, no Jardim Cruzado.

Para participar é necessário ser maior de 18 anos e levar o currículo impresso até o local no horário marcado.

De acordo com o secretário de Gestão de Políticas Públicas para o Desenvolvimento Econômico e Social, Reginaldo dos Santos Souza, ações como essa reforçam o compromisso do município com a geração de emprego e renda. "A parceria com empresas como a Vista Foods é fundamental para aproximar a população das oportunidades de trabalho e fortalecer o desenvolvimento econômico da nossa cidade", destacou o secretário.

A vaga é uma excelente oportunidade para quem busca inserção imediata no mercado de trabalho.

