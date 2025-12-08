(16) 99963-6036
VETRO amplia operações e abre vagas de emprego: empresa celebra 34 anos de liderança

08 Dez 2025 - 06h34Por Vetro
A Vetro – Soluções Inteligentes em Tubos e Conexões, referência na região de Ibaté, está celebrando 34 anos de atuação com um novo ciclo de expansão e inovação. Reconhecida pela alta qualidade de seus produtos, a empresa agora reforça também seu compromisso com o crescimento profissional de quem deseja construir uma carreira sólida na indústria.

Com foco em tecnologia, desempenho e desenvolvimento humano, a Vetro anuncia novas oportunidades de emprego e destaca que o momento vai muito além da ampliação estrutural.

Segundo a diretoria, “a expansão da empresa não é apenas um aumento de capacidade, é um investimento no futuro e na comunidade local, criando um ambiente propício para o desenvolvimento profissional e pessoal.”

Ambiente de excelência

Na Vetro, a busca pela qualidade é tão essencial quanto o trabalho colaborativo. A empresa promove um ambiente onde entusiasmo, comprometimento e boas práticas industriais caminham juntos, garantindo desempenho e valorização dos colaboradores.

Benefícios oferecidos

Quem ingressar no time Vetro terá acesso a uma série de benefícios que reforçam o compromisso da empresa com o bem-estar e a segurança do trabalhador:

  • Salário competitivo

  • Vale Alimentação

  • Cesta Básica

  • Plano de Saúde Unimed

  • Plano Odontológico Odontoprev (cobertura nacional)

  • Auxílio combustível (exclusivo para residentes em São Carlos e Araraquara)

  • PLR – Participação nos Lucros e Resultados

  • Plano de carreira

  • Diversos programas de incentivo

  • Parcerias e convênios exclusivos

Oportunidades disponíveis

A empresa está contratando para duas áreas operacionais essenciais:

Como se candidatar

Os interessados em fazer parte do time Vetro podem enviar currículo para:
E-mail: rh@vetro.com.br
WhatsApp RH: (16) 99739-9512 ou clicando aqui

Com 34 anos de trajetória e agora em nova fase de crescimento, a Vetro reforça seu papel como empregadora sólida, inovadora e alinhada ao desenvolvimento regional. Para quem busca desafios, evolução profissional e reconhecimento, a oportunidade está a caminho.

 
 

