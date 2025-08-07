Vagas no Méqui: rede abre mais de 40 oportunidades de trabalho em São Carlos

Mcdonalds - Crédito: divulgação

O McDonald’s está com mais de 40 vagas de emprego abertas em São Carlos. As oportunidades são para contratação efetiva e em regime presencial, com possibilidade de inclusão de pessoas com deficiência (PcD). As inscrições vão até o dia 20 de setembro de 2025.

As inscrições podem ser feitas através deste link.

As vagas são para atuação nas unidades da rede na cidade, com funções voltadas ao atendimento ao cliente, preparação de alimentos e manutenção da limpeza e organização dos ambientes. A empresa oferece treinamento completo para todas as atividades.

Entre as atribuições dos contratados estão: atendimento ao público no balcão e Drive-Thru, preparo de lanches, batatas, bebidas e sobremesas, operação de equipamentos, limpeza e higienização dos espaços e participação em treinamentos técnicos e operacionais.

Os interessados devem ter ensino médio completo ou em andamento. Entre os benefícios oferecidos estão: assistência médica e odontológica, vale-transporte, refeição no local, seguro de vida, Gympass e programa de participação nos lucros (PPR).

O processo seletivo conta com quatro etapas: cadastro, teste online, entrevista com gestor e contratação. As inscrições devem ser realizadas pela internet, por meio da plataforma da empresa.

Leia Também