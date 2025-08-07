(16) 99963-6036
Vagas no Méqui: rede abre mais de 40 oportunidades de trabalho em São Carlos

07 Ago 2025 - 07h59Por Da redação
Mcdonalds - Crédito: divulgação

O McDonald’s está com mais de 40 vagas de emprego abertas em São Carlos. As oportunidades são para contratação efetiva e em regime presencial, com possibilidade de inclusão de pessoas com deficiência (PcD). As inscrições vão até o dia 20 de setembro de 2025.

As vagas são para atuação nas unidades da rede na cidade, com funções voltadas ao atendimento ao cliente, preparação de alimentos e manutenção da limpeza e organização dos ambientes. A empresa oferece treinamento completo para todas as atividades.

Entre as atribuições dos contratados estão: atendimento ao público no balcão e Drive-Thru, preparo de lanches, batatas, bebidas e sobremesas, operação de equipamentos, limpeza e higienização dos espaços e participação em treinamentos técnicos e operacionais.

Os interessados devem ter ensino médio completo ou em andamento. Entre os benefícios oferecidos estão: assistência médica e odontológica, vale-transporte, refeição no local, seguro de vida, Gympass e programa de participação nos lucros (PPR).

O processo seletivo conta com quatro etapas: cadastro, teste online, entrevista com gestor e contratação. As inscrições devem ser realizadas pela internet, por meio da plataforma da empresa.

