USP São Carlos abre concursos para professores nas áreas de computação e matemática

ICMC USP - Crédito: imagem: Assessoria de Comunicação ICMC-USP

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, está com inscrições abertas em concursos para professores nas áreas de matemática, ciências de computação e sistemas de computação. Quem for selecionado receberá salário de R$ 13.357,27 para atuar em Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP).

No total, há quatro vagas disponíveis: uma delas é na área de ciências da computação, com inscrições até 4 de maio; outra em matemática, com inscrições até 8 de maio; e há mais duas vagas na área de sistemas de computação, com inscrições até 12 de junho. Para participar, é preciso se inscrever neste link: https://uspdigital.usp.br/gr/admissao.

Para mais detalhes sobre os pré-requisitos de cada vaga, documentação a ser apresentada, provas e prazos, acesse os editais de cada oportunidade:

