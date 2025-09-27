(16) 99963-6036
Unimed São Carlos abre vagas de emprego em diversas áreas

27 Set 2025 - 07h10Por Da redação
Unidade 2 do Hospital Unimed - Crédito: Divulgação

A Unimed São Carlos, reconhecida em 2024 com a certificação “Ótimo Lugar para Trabalhar”, anunciou a abertura de vagas em diferentes setores da instituição. As oportunidades contemplam candidatos com formações e perfis variados, desde cargos técnicos até administrativos e operacionais.

Entre as vagas disponíveis estão: Analista de Sistemas Júnior, Técnico em Manutenção I, Analista Jurídico Júnior, Jardineiro, Assistente I (TI - Infraestrutura), Assistente I (TI - Sistemas) e Atendente I.

De acordo com a cooperativa, as inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial da Unimed São Carlos. Os interessados precisam cadastrar seus currículos acessando o endereço www.unimedsaocarlos.com.br, no menu contatos > trabalhe conosco.

A empresa destaca que a certificação recebida em maio de 2024, válida até maio de 2025, reforça o compromisso da cooperativa em oferecer um ambiente saudável, inovador e propício ao desenvolvimento profissional de seus colaboradores.

