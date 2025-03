UFSCar recebe inscriÃ§Ãµes para vagas remanescentes na ResidÃªncia Multiprofissional em SaÃºde

Até a próxima segunda-feira, dia 10 de março, está aberto o prazo de inscrição no Processo Seletivo Simplificado para Preenchimento de Vagas Remanescentes dos Programas de Residência Multiprofissional em Saúde da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Há uma vaga para terapeuta ocupacional nos programas de residência multiprofissional em Saúde da Família e em Saúde Mental. A seleção é complementar ao edital do Exame Nacional de Residência (ENARE) 2024. As informações completas, com link para inscrição e edital, podem ser acessadas neste endereço https://bit.ly/3XwoVyJ.

Os programas de residência têm duração de dois anos, com carga horária total de 5.760 horas, incluindo atividades teóricas e práticas. As atividades são desenvolvidas no Campus São Carlos da UFSCar, na Unidade Saúde Escola (USE) e no Hospital Universitário (HU) e, também, nos equipamentos da rede pública de saúde do município, que envolvem a Atenção Básica e a especializada.

Os selecionados recebem bolsa na modalidade Bolsa Trabalho, concedida pelo Ministério da Saúde, no valor de R$ 4.106,09, sujeita a descontos e retenções tributárias e previdenciárias. O edital com todos os detalhes do processo seletivo deve ser consultado em https://bit.ly/3XwoVyJ.

