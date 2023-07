UFSCar abre concurso público com 45 vagas para técnico-administrativos - Crédito: divulgação

Estão abertas, até o dia 11 de agosto, as inscrições no Concurso Público para cargos técnico-administrativos, níveis superior e intermediário, nos quatro campi da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). No total, são 45 vagas, sendo 28 em São Carlos, sete em Sorocaba, outras sete no Campus Lagoa do Sino e mais três vagas em Araras. Dentre estas, há reserva de vagas para pessoas negras e para pessoas com deficiência. Os interessados devem se inscrever pelo site www.concursos.ufscar.br. Na página, também está disponível o Edital na íntegra, publicado pela Pró-Reitora de Gestão de Pessoas (ProGPe) da UFSCar.

De nível superior, há vagas para Analista de Tecnologia da Informação, Contador, Físico, Médico, Veterinário, Químico, Bibliotecário, Psicólogo e Técnico em Assuntos Educacionais. Já para nível intermediário, há oportunidades para Técnicos de Laboratório das áreas Ambiental, Audiovisual, Biologia, Engenharia Civil, Geografia, Metalurgia, Química, Mecânica, além de Técnico de Tecnologia da Informação, em Contabilidade, em Enfermagem, em Agropecuária, e Assistente em Administração. O regime de trabalho será de 40 horas semanais, com exceção dos cargos de Médico e Médico Veterinário, cujo regime de trabalho é de 20 horas semanais.

A remuneração inicial para os cargos de nível superior será de R$ 4.556,92. Para os cargos de nível intermediário, o valor será de R$ 2.667,19. Os contratados ainda podem receber auxílios alimentação, transporte e pré-escolar, assim como ressarcimento de Plano de Saúde e outras vantagens previstas no Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação. Também poderão ser concedidos Incentivo à Qualificação aos candidatos nomeados que possuírem educação formal superior à exigida para o ingresso no cargo, de acordo com as normas previstas na legislação vigente.

O concurso público contará com uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, com 60 questões de múltipla escolha, abordando conhecimentos gerais e específicos de cada vaga; apresentação de títulos. Há ainda prova prática de conhecimento e habilidades para algumas funções. O valor da taxa de inscrição na seleção para vagas nível superior é de R$ 136 e para nível intermediário de R$ 80. Pessoas que pertençam a famílias inscritas no Cadastro único para Programas Sociais do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo, serão isentas, assim como doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. Mais informações em www.concursos.ufscar.br.

