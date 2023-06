Terminam nesta segunda as inscrições para o concurso público da Prefeitura Municipal de São Carlos

Concurso Público - Crédito: divulgação

Hoje é o último dia para se inscrever para o concurso público da Prefeitura Municipal. O edital abrange 32 vagas com ingresso imediato na administração direta e empregos disponíveis para todos os níveis de escolaridade.

As inscrições acontecem exclusivamente pelo site da banca organizadora Nosso Rumo (www.nossorumo.org.br). As provas objetivas serão realizadas no dia 09/07 e, para os cargos que exigem prova prática, estas serão aplicadas nos dias 19 e 20/08.

O edital nº 002/2023 contempla uma vaga para os cargos de Agente de Manutenção Geral, Agente Operacional, Coveiro, Oficial de Manutenção – Área Encanador, Oficial de Manutenção – Área Pedreiro, Auxiliar de Natação, Cadastrador, Eletricista, Operador de Máquina, Fiscal de Serviço Público, Técnico em Informática, Técnico em Segurança do Trabalho, Arquiteto, Biólogo, Enfermeiro do Trabalho, Engenheiro – Área Ambiental, Engenheiro – Área Civil, Engenheiro – Área Elétrica, Engenheiro do Trabalho, Fiscal de Tributos, Fonoaudiólogo, Gerontólogo, Nutricionista, Orientador Técnico de Programas – Área Educador Social de Rua, Orientador Técnico de Programas – Área Social, Orientador Técnico de Programas – Área Empreendedorismo e Terapeuta Ocupacional. Já o cargo de Entrevistador Social terá três vagas e, para Médico do Trabalho, serão duas vagas.

Os salários iniciais variam entre R$ 2.155,00 e R$ 8.306,00, para jornadas de 20h/semanais (para o cargo de Médico do Trabalho), 30h/semanais (Terapeuta Ocupacional) e 40h/semanais (demais cargos).

O edital completo pode ser visto no link a seguir: http://www.saocarlos.sp.gov.br/images/stories/concursos2023/002-2023-Edital-Geral.pdf

Leia Também