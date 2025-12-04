(16) 99963-6036
Tenda Atacado tem novas vagas de emprego em São Carlos

04 Dez 2025 - 09h28Por Da redação
Tenda Atacado - Crédito: reprodução/GoogleTenda Atacado - Crédito: reprodução/Google

O Tenda Atacado, empresa 100% brasileira e referência nacional no setor de atacado e varejo, está com novas oportunidades de emprego abertas em sua unidade de São Carlos. A rede, que já conta com mais de 8 mil colaboradores distribuídos em mais de 40 lojas físicas, além de loja online e serviços especializados, busca reforçar seu time na cidade.

As vagas são voltadas para diferentes áreas da operação e oferecem a oportunidade de integrar uma equipe comprometida com a excelência no atendimento a consumidores finais, transformadores e comerciantes. Confira:
 

Repositor (a) Bazar - Loja São Carlos
Auxiliar de Cozinha - Loja São Carlos
Açougueiro - Loja São Carlos
Operador(a) de Empilhadeira- Loja São Carlos
Analista Contábil Sênior (FIDC)

