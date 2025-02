Tenda Atacado abre novas vagas de emprego em São Carlos; confira

Compartilhar no facebook

Tenda Atacado - Crédito: reprodução/Google

O Tenda Atacado localizado na rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos está contratando. Veja vagas de emprego abertas:

Fiscal de Prevenção de Perdas - Vagas: 3

Operador(a) de Caixa - Vagas: 2

Repositor(a) - Vagas: 1

Operador(a) de Caixa (Pessoa com Deficiência) - Vagas: 2

Repositor(a) (Pessoa com Deficiência) -Vagas: 1

Candidatos que desejam se inscrever para as vagas devem acessar este link.

Sobre o Tenda Atacado

Empresa 100% brasileira, referência no atacado e no varejo. Conta atualmente com um time de mais de 8 mil colaboradores em mais de 40 lojas físicas, e loja online.

