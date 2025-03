Tecumseh abre novas vagas de emprego em SÃ£o Carlos

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Tecumseh - Crédito: Divulgação

A Tecumseh anunciou novas oportunidades de emprego em sua unidade de São Carlos. Confira as vagas disponíveis:

Analista de Manutenção Júnior

Estágio em Metrologia e Laboratórios

Operador de Produção PCD (Exclusivo para pessoas com deficiência)

Projetista Pleno

Estágio em Pesquisa e Desenvolvimento – Engenharia Mecânica e Mecatrônica

Estágio Técnico em Fabricação Mecânica, Mecatrônica, Mecânica ou Elétrica

Analista de PCM Pleno

Analista de PCP Júnior

Sobre a Tecumseh

Fundada em 1972, a Tecumseh do Brasil é uma subsidiária da norte-americana Tecumseh Products Company. A empresa está localizada em São Carlos, um dos principais polos industriais, científicos e tecnológicos do país. Seu moderno parque industrial possui 803 mil m² de área total e 145 mil m² de área construída, com duas plantas integradas na produção de compressores herméticos, componentes elétricos e eletrônicos, além de produtos fundidos.

Os interessados podem conferir mais detalhes e se candidatar por meio deste link.

Leia Também