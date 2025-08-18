Spani Atacadista abre vaga para Oficial de Manutenção em São Carlos

Spani Atacadista - Crédito: Divulgação

O Spani Atacadista anunciou a abertura de uma oportunidade de emprego para Oficial de Manutenção na unidade de São Carlos. As inscrições seguem abertas até o dia 30 de novembro de 2025, e a vaga é efetiva, com modelo de trabalho presencial. O processo seletivo também está disponível para pessoas com deficiência (PcD).

Link da vaga.

Funções do cargo

Entre as principais atribuições estão:

Verificação e reparo em equipamentos elétricos, de iluminação e hidráulicos;

Limpeza e troca de filtros, desentupimento de ralos, pias e vasos sanitários;

Recuperação de pinturas, reposição de cerâmica e manutenção de portas, janelas, forros e móveis;

Controle de estoque de materiais e solicitação de equipamentos necessários;

Apoio em reparos estruturais, limpeza de fachadas e vidros, além de outras tarefas correlatas.

Requisitos

Para concorrer à vaga é necessário:

Ensino Médio (cursando ou incompleto);

Experiência na área de manutenção predial e elétrica;

Conhecimentos básicos em reparos gerais;

Certificação em NR35 (Trabalho em Altura) e NR10 (Segurança em Instalações Elétricas).

Benefícios oferecidos

A empresa disponibiliza um pacote de benefícios que inclui:

Refeitório próprio, vale-transporte e estacionamento no local;

Plano de saúde com coparticipação e atendimento médico gratuito 24h;

Emergência odontológica e telemedicina;

Convênios educacionais, SESC e farmácia;

Prêmios por tempo de serviço e programas de apoio a gestantes e colaboradores;

Facilidade em compras nas lojas Spani e programas de oportunidades internas para crescimento na carreira.

Etapas da seleção

O processo seletivo será dividido em cinco fases: cadastro, triagem, entrevista com RH e gestores, entrega de documentação e contratação.

Sobre o Spani Atacadista

Fundado em 2004, o Spani Atacadista faz parte de um grupo que atua no atacarejo com forte expansão em São Paulo. Atualmente, conta com mais de 5 mil colaboradores e busca oferecer ambiente de trabalho ético, com oportunidades de crescimento profissional.

Leia Também