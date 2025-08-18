Spani Atacadista abre vaga para Oficial de Manutenção em São Carlos

O Spani Atacadista anunciou a abertura de uma oportunidade de emprego para Oficial de Manutenção na unidade de São Carlos. As inscrições seguem abertas até o dia 30 de novembro de 2025, e a vaga é efetiva, com modelo de trabalho presencial. O processo seletivo também está disponível para pessoas com deficiência (PcD).
Funções do cargo
Entre as principais atribuições estão:
-
Verificação e reparo em equipamentos elétricos, de iluminação e hidráulicos;
-
Limpeza e troca de filtros, desentupimento de ralos, pias e vasos sanitários;
-
Recuperação de pinturas, reposição de cerâmica e manutenção de portas, janelas, forros e móveis;
-
Controle de estoque de materiais e solicitação de equipamentos necessários;
-
Apoio em reparos estruturais, limpeza de fachadas e vidros, além de outras tarefas correlatas.
Requisitos
Para concorrer à vaga é necessário:
-
Ensino Médio (cursando ou incompleto);
-
Experiência na área de manutenção predial e elétrica;
-
Conhecimentos básicos em reparos gerais;
-
Certificação em NR35 (Trabalho em Altura) e NR10 (Segurança em Instalações Elétricas).
Benefícios oferecidos
A empresa disponibiliza um pacote de benefícios que inclui:
-
Refeitório próprio, vale-transporte e estacionamento no local;
-
Plano de saúde com coparticipação e atendimento médico gratuito 24h;
-
Emergência odontológica e telemedicina;
-
Convênios educacionais, SESC e farmácia;
-
Prêmios por tempo de serviço e programas de apoio a gestantes e colaboradores;
-
Facilidade em compras nas lojas Spani e programas de oportunidades internas para crescimento na carreira.
Etapas da seleção
O processo seletivo será dividido em cinco fases: cadastro, triagem, entrevista com RH e gestores, entrega de documentação e contratação.
Sobre o Spani Atacadista
Fundado em 2004, o Spani Atacadista faz parte de um grupo que atua no atacarejo com forte expansão em São Paulo. Atualmente, conta com mais de 5 mil colaboradores e busca oferecer ambiente de trabalho ético, com oportunidades de crescimento profissional.