(16) 99963-6036
segunda, 18 de agosto de 2025
Empregos

Spani Atacadista abre vaga para Oficial de Manutenção em São Carlos

18 Ago 2025 - 07h57Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Spani Atacadista - Crédito: DivulgaçãoSpani Atacadista - Crédito: Divulgação

O Spani Atacadista anunciou a abertura de uma oportunidade de emprego para Oficial de Manutenção na unidade de São Carlos. As inscrições seguem abertas até o dia 30 de novembro de 2025, e a vaga é efetiva, com modelo de trabalho presencial. O processo seletivo também está disponível para pessoas com deficiência (PcD).

Link da vaga. 

Funções do cargo

Entre as principais atribuições estão:

  • Verificação e reparo em equipamentos elétricos, de iluminação e hidráulicos;

  • Limpeza e troca de filtros, desentupimento de ralos, pias e vasos sanitários;

  • Recuperação de pinturas, reposição de cerâmica e manutenção de portas, janelas, forros e móveis;

  • Controle de estoque de materiais e solicitação de equipamentos necessários;

  • Apoio em reparos estruturais, limpeza de fachadas e vidros, além de outras tarefas correlatas.

Requisitos

Para concorrer à vaga é necessário:

  • Ensino Médio (cursando ou incompleto);

  • Experiência na área de manutenção predial e elétrica;

  • Conhecimentos básicos em reparos gerais;

  • Certificação em NR35 (Trabalho em Altura) e NR10 (Segurança em Instalações Elétricas).

Benefícios oferecidos

A empresa disponibiliza um pacote de benefícios que inclui:

  • Refeitório próprio, vale-transporte e estacionamento no local;

  • Plano de saúde com coparticipação e atendimento médico gratuito 24h;

  • Emergência odontológica e telemedicina;

  • Convênios educacionais, SESC e farmácia;

  • Prêmios por tempo de serviço e programas de apoio a gestantes e colaboradores;

  • Facilidade em compras nas lojas Spani e programas de oportunidades internas para crescimento na carreira.

Etapas da seleção

O processo seletivo será dividido em cinco fases: cadastro, triagem, entrevista com RH e gestores, entrega de documentação e contratação.

Sobre o Spani Atacadista

Fundado em 2004, o Spani Atacadista faz parte de um grupo que atua no atacarejo com forte expansão em São Paulo. Atualmente, conta com mais de 5 mil colaboradores e busca oferecer ambiente de trabalho ético, com oportunidades de crescimento profissional.

Leia Também

SP prorroga inscrições para 5 mil vagas de professores do Ensino Médio técnico até 28 de agosto
Empregos09h34 - 17 Ago 2025

SP prorroga inscrições para 5 mil vagas de professores do Ensino Médio técnico até 28 de agosto

Balcão de Empregos do SCA oferece novas vagas de emprego; confira
Há vagas15h31 - 13 Ago 2025

Balcão de Empregos do SCA oferece novas vagas de emprego; confira

Coca-Cola abre vaga para repositor em São Carlos
Oportunidade 10h34 - 13 Ago 2025

Coca-Cola abre vaga para repositor em São Carlos

Vagas no Méqui: rede abre mais de 40 oportunidades de trabalho em São Carlos
Oportunidade 07h59 - 07 Ago 2025

Vagas no Méqui: rede abre mais de 40 oportunidades de trabalho em São Carlos

Fábrica da Volkswagen está com vaga aberta para Eletricista de Manutenção em São Carlos
Oportunidade 07h11 - 06 Ago 2025

Fábrica da Volkswagen está com vaga aberta para Eletricista de Manutenção em São Carlos

Últimas Notícias