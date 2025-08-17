SP prorroga inscrições para 5 mil vagas de professores do Ensino Médio técnico até 28 de agosto

Crédito: Divulgação

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) prorrogou até 28 de agosto as inscrições do processo seletivo simplificado para professores do Ensino Médio técnico. Com a mudança, as provas objetivas e discursivas serão aplicadas em 2 de novembro. O cadastro é online, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV): https://conhecimento.fgv.br/concursos/seducsp25.

São até 5 mil vagas para profissionais com diploma de bacharelado, curso tecnológico, licenciatura ou especialização, além de experiência comprovada no mercado, que desejem atuar nos cursos do itinerário de formação técnica e profissional em 2026. A contratação será por tempo determinado, com remuneração de R$ 5.565,00 para carga de 40 horas semanais, havendo possibilidade de jornada proporcional. O edital completo está disponível no Diário Oficial do Estado.

As oportunidades abrangem seis eixos de cursos oferecidos nas escolas estaduais: gestão e negócios (administração, logística e vendas), saúde (enfermagem e farmácia), tecnologia da informação (ciência de dados, desenvolvimento de sistemas e robótica), recursos naturais (agronegócio), turismo, hospitalidade e lazer (hospedagem) e controle e processos industriais (eletrônica).

Etapas do processo seletivo

O certame será composto por quatro fases: prova objetiva, prova discursiva, prova prática (vídeoaula de 5 a 7 minutos) e avaliação de títulos. O envio dos vídeos para a prova prática deverá ser feito entre 2 e 30 de setembro. No momento da inscrição, o candidato poderá escolher até duas diretorias de ensino para contratação e até dois eixos de prova, desde que não haja choque de horários.

Os aprovados atuarão nas 91 Unidades Regionais de Ensino, com apoio pedagógico da Seduc-SP, incluindo planejamento, formação e material estruturado para todas as aulas.

Seleções para temporários

O processo atual, organizado pela FGV, é voltado exclusivamente para interessados em vagas temporárias no itinerário de formação técnica e profissional do Ensino Médio. Quem participou das edições de 2023 e 2024, mas não assinou contrato, deve se inscrever novamente. Já para quem atua no Ensino Fundamental ou na formação geral básica do Ensino Médio, o processo é conduzido pela Fundação Vunesp, cuja seleção para 2026 já foi encerrada.

É possível assumir cargos em ambos os processos seletivos, desde que haja vagas disponíveis e seja possível conciliar os horários.

Com informações da Agência SP.

