O SESI São Carlos está com uma oportunidade de estágio para estudantes de Educação Física (Bacharelado) ou Ciências do Esporte a partir do 3º semestre. A vaga é para atuação na academia da unidade, com uma carga horária de 30 horas semanais.

Os interessados devem enviar o currículo até o dia 14 de março para o e-mail matheus.sigoli@sesisp.org.br.

