Serasa Experian abre inscrições para Programa de Estágio com vagas para São Carlos

13 Out 2023 - 07h19

13 Out 2023 - 07h19 Por Da redação

Serasa São Carlos - Crédito: reprodução Serasa

Estão abertas as inscrições para a nova edição do Programa de Estágio da Serasa Experian, datatech, líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades, com foco nas jornadas de crédito, autenticação e prevenção à fraude.

São 45 vagas voltadas a estudantes com formação superior em Dados e Tecnologia, Finanças, Marketing, Direito, Economia, Gestão de Produtos, entre outras, e graduação prevista entre junho de 2025 e junho de 2026.

As inscrições podem ser feitas no site do programa. Todo o processo de seleção, entrevistas e contratação será realizado em formato digital.

A empresa oferece uma trilha de desenvolvimento completa para capacitar os estagiários, além da possibilidade de contar com uma progressão programada.

Nesta fase, a remuneração inicial é de R$ 2.150, podendo chegar a R$ 2.850 no 13.º mês de atuação, atrelada à avaliação individual de desenvolvimento, havendo possibilidade de efetivação a partir do 9º mês.

A oportunidade de serem efetivados se dá a partir do 9º mês, conforme a avaliação do desempenho. Aqueles que forem efetivados iniciarão uma nova trilha, agora como analistas, e terão acompanhamento contínuo nas primeiras etapas da jornada.

“Nosso objetivo consiste em criar um ambiente propício para os estudantes poderem moldar os primeiros anos de suas carreiras, recebendo todo o apoio e formação necessários para uma progressão profissional. Estamos à procura de pessoas talentosas, ávidas por aprender e crescer, apaixonadas por tecnologia e dados e que queiram aproveitar ao máximo a jornada de desenvolvimento gradual oferecida pela companhia”, diz a Diretora de Gestão de Talentos e Diversidade da Serasa Experian, Gabriela Ferreira.

Outro destaque do Programa de Estágio da Serasa Experian é a série de benefícios oferecidos.

Além da bolsa-auxílio no formato de progressão contínua, a Serasa Experian oferece ainda benefícios como vale-transporte, vale-refeição, assistência médica e odontológica, seguro de vida, Gympass e Totalpass, canal de suporte 24h para apoio em questões sociais, de saúde, financeiras e jurídicas, horário flexível e parceria com cursos de idiomas.

A maioria das vagas são para atuar no formato híbrido (91%) e as demais para home office (7%) e presencial (2%).

As posições estão distribuídas entre as cidades de São Paulo (SP), São Carlos (interior do estado de SP) e Brasília (DF).

