Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda abre inscrições para o curso de olericultura

Secretaria de Emprego e Renda - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), em parceria com o Sindicato Rural de São Carlos e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), abre inscrições para o curso de Olericultura – Amostragem de Solo. São 16 vagas, a formação é totalmente de graça. As inscrições podem ser realizadas nos dias 08, 09, 10 e 11 de agosto, no Centro Público de Economia Solidária “Rosa Sundermann”, localizado na Rua Paulo Toyama Riuji, 400, no bairro Santa Felícia. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. Para realizar a inscrição é necessário ser maior de idade, apresentar RG, CPF, e comprovante de endereço.

“Nossa equipe está em permanente análise do mercado e integração com outras instituições, em busca de oportunidades de formação”, destacou a secretária da SMTER, Danielli Favoretto Valenti.

As aulas ocorrerão no Centro Público, “Rosa Sundermann” de 17 de agosto até 04 de setembro das 8h às 17h. Os alunos inscritos recebem alimentação gratuita e certificado de conclusão de curso. A formação inclui a Importância da Amostragem, Fatores de Limitação da Gleba para Amostragem, Ferramentas para a Amostragem; Como Amostrar; Correção do Solo; Adubação e Interpretação dos Resultados da Análise.

Leia Também