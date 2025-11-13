São Carlos terá flashmob com 150 jovens do GURI na Praça do Mercado para celebrar os 30 anos do programa

São Carlos será uma das 70 cidades paulistas a receber o grande flashmob musical promovido pelo GURI em comemoração aos seus 30 anos. A ação acontece no sábado, 15 de novembro, ao meio-dia, na Praça do Mercado, reunindo cerca de 150 estudantes do Polo Regional do GURI, da Escola Municipal Maria Luiza Perez e bolsistas da Big Band GURI São Carlos.

A intervenção, que ocorrerá simultaneamente em todo o Estado, promete surpreender quem passar pelo Centro com uma apresentação espontânea e vibrante. O objetivo é aproximar a comunidade da música e celebrar três décadas de um dos maiores programas de educação musical do país, gerido pela Santa Marcelina Cultura em parceria com a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de São Paulo.

Ao longo de sua trajetória, o GURI já impactou mais de 1 milhão de crianças, adolescentes e jovens, oferecendo formação musical, oportunidades de expressão artística e inclusão social. Para marcar o aniversário, diversas ações acontecem durante todo o mês de novembro, mas o flashmob é considerado uma das atividades mais simbólicas por envolver todos os polos simultaneamente.

Sob a direção musical do maestro Claudio Cruz, os alunos interpretarão a canção “Sou GURI”, composta por Rodrigo Fonseca especialmente para os 30 anos do programa. A música celebra aprendizado, pertencimento e transformação — valores que refletem a missão do projeto.

Serviço — Flashmob GURI 30 anos em São Carlos

Data: 15 de novembro (sábado)

Horário:12h

Local: Praça do Mercado — Av. Comendador Alfredo Maffei, 2454, Centro

Evento gratuito

Programação sujeita a alterações.

