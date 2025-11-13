(16) 99963-6036
quinta, 13 de novembro de 2025
Neste sábado

São Carlos terá flashmob com 150 jovens do GURI na Praça do Mercado para celebrar os 30 anos do programa

13 Nov 2025
São Carlos será uma das 70 cidades paulistas a receber o grande flashmob musical promovido pelo GURI em comemoração aos seus 30 anos. A ação acontece no sábado, 15 de novembro, ao meio-dia, na Praça do Mercado, reunindo cerca de 150 estudantes do Polo Regional do GURI, da Escola Municipal Maria Luiza Perez e bolsistas da Big Band GURI São Carlos.

A intervenção, que ocorrerá simultaneamente em todo o Estado, promete surpreender quem passar pelo Centro com uma apresentação espontânea e vibrante. O objetivo é aproximar a comunidade da música e celebrar três décadas de um dos maiores programas de educação musical do país, gerido pela Santa Marcelina Cultura em parceria com a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de São Paulo.

Ao longo de sua trajetória, o GURI já impactou mais de 1 milhão de crianças, adolescentes e jovens, oferecendo formação musical, oportunidades de expressão artística e inclusão social. Para marcar o aniversário, diversas ações acontecem durante todo o mês de novembro, mas o flashmob é considerado uma das atividades mais simbólicas por envolver todos os polos simultaneamente.

Sob a direção musical do maestro Claudio Cruz, os alunos interpretarão a canção “Sou GURI”, composta por Rodrigo Fonseca especialmente para os 30 anos do programa. A música celebra aprendizado, pertencimento e transformação — valores que refletem a missão do projeto.

Serviço — Flashmob GURI 30 anos em São Carlos

Data: 15 de novembro (sábado)
Horário:12h
Local: Praça do Mercado — Av. Comendador Alfredo Maffei, 2454, Centro
Evento gratuito
Programação sujeita a alterações.

Últimas Notícias