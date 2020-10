São Carlos tem saldo positivo na geração de empregos no mês de agosto

Crédito: Divulgação

Dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) nesta quarta-feira (30) mostram que agosto foi o melhor mês do ano na geração de empregos formais em São Carlos. Foram 818 contratações com carteira assinada.

O setor de serviços foi o que mais empregou na cidade com 43,8% das contratações, seguido pela indústria, com 36,8%.

Entretanto, no acumulado do ano, o saldo é negativo. A cidade perdeu 881 postos entre janeiro e agosto. Comércio foi o setor que mais demitiu, com o fechamento de 883 vagas. A indústria também registrou saldo negativo, com 211 demissões.

