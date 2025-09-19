São Carlos realiza “Dia D” com mais de 50 vagas de trabalho para PcDs

Crédito: freepik

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, realiza na próxima semana o Feirão da Empregabilidade da Pessoa com Deficiência, integrando o Dia D Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência.

O evento, que conta com a parceria do Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST/SENAT), acontecerá nos dias 22 e 23 de setembro, na Casa do Trabalhador (Avenida São Carlos, 1.800) e no dia 24 de setembro, no SEST/SENAT (Rua Vera Lúcia Maiello César, 395, Parque Novo Mundo).

Serão oferecidas mais de 50 vagas de emprego exclusivas para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, com entrevistas realizadas no próprio local. Além disso, a programação inclui palestras, workshops, cursos profissionalizantes e serviços de bem-estar, como sessões de massagem.

Já na quarta (24/09), 9h às 13h, na unidade do SEST SENAT em São Carlos acontece a Feira Emprega Transporte, evento gratuito e aberto ao público que tem como objetivo impulsionar a empregabilidade, promover a capacitação profissional e estimular o empreendedorismo na região.

A Feira Emprega Transporte integra o Programa Nacional Emprega Transporte, que busca conectar profissionais às oportunidades do setor de transporte e logística. Em São Carlos, o evento amplia seu alcance, contemplando também vagas e serviços voltados aos segmentos de comércio, indústria e serviços em geral. Segundo André Luís Nascimento, gerente da unidade do SEST SENAT em São Carlos, a feira representa uma oportunidade concreta para quem busca recolocação profissional, deseja empreender ou se preparar para os desafios do mercado de trabalho moderno.

Durante o evento, os participantes terão acesso à oferta de vagas de emprego, captação de currículos, serviços do Banco do Povo, divulgação de cursos de capacitação, palestras sobre a nova economia e o trabalho do futuro, além de atividades voltadas à orientação profissional. Empresas da região estarão presentes realizando entrevistas e divulgando suas vagas, enquanto instituições de ensino apresentarão programas voltados à qualificação técnica.

Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Paula Knoff, a iniciativa busca reforçar o compromisso com a inclusão no mercado de trabalho, garantindo a reserva de vagas em empresas de médio e grande porte e promovendo a cidadania e a empregabilidade. “Serão oferecidas vagas de emprego exclusivas para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, com entrevistas inclusive realizadas no próprio local, além de palestras, workshops, cursos profissionalizantes e serviços de bem-estar, além da Feira Emprega Transporte que vai ajudar as pessoas que pretendem conhecer o setor de transporte e logística”, concluiu.

Leia Também