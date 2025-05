São Carlos gera 966 empregos no 1º trimestre de 2025

Setor foi o que mais empregou em 2025 - Crédito: Pixabay

O município de São Carlos, em seus cinco setores econômicos, gerou 966 empregos em São Carlos entre janeiro e março de 2025. Este número é o saldo entre 12.55 admissões de trabalhadores e 11.589 demissões. Os dados são oficiais do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e foi divulgado na manhã desta quarta-feira, 30 de abril, pelo Ministério do Trabalho, Emprego e Renda. A pesquisa CAGED registra a movimentação do emprego formal, ou seja, aquele com carteira assinada e todos os direitos previstos na CLT.

O setor que mais gerou empregos neste primeiro trimestre foi a indústria, com 495 vagas geradas, saldo entre 2.780 contratações e 2.285 desligamentos. Depois vem serviços, com 474 novos postos de trabalho, com 5.733 novos contratos e 5.259 cortes. A construção abriu 125 empregos, pois absorveu 964 pessoas e desligou outras 839.

Dois setores apresentaram números negativos. A agricultura cortou 17 vagas, pois admitiu 372 e desligou 389.O comércio apresentou saldo negativo de 111 postos de trabalho. Este segmento contratou 2.706 e cortou 2.817.



ARARAQUARA – Em Araraquara foram gerados 1.568 empregos, diferença entre 12.348 admissões e 10.780 demissões. A construção foi quem mais abriu vagas, chegando a 965. Serviços gerou 635 e a indústria outros 220. O comércio apresentou saldo negativo de 149 vagas e a agricultura fechou 103 postos de trabalho.



RIO CLARO – O município de Rio Claro abriu 1.509 vagas entre janeiro e março deste ano. Foram 10.637 admissões contra 9.128 demissões. A indústria gerou 589 vagas, a construção 473, serviços 484 e agricultura 45. Por outro lado, o comércio fechou 82 postos de trabalho.

SÃO CARLOS TEVE NÚMEROS NEGATIVOS EM MARÇO – O mês de março foi marcado pelo fechamento de 43 postos de trabalho em São Carlos. Este é o saldo entre 3.921 admissões e 3.964 demissões. A agricultura fechou 42 vagas, pois admitiu 115 e demitiu 157. A indústria gerou 72 empregos, com 856 contratações e 784 demissões.

A construção abriu 58 vagas, com 306 novos contratos e 248 desligamentos. O comércio cortou 86 vagas, pois admitiu 873 e demitiu 959. Serviços também apresentou saldo negativo com 1.771 admissões e 1.816 demissões.

