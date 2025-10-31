São Carlos gera 2.917 empregos em 2025

O setor industrial foi mais uma vez o destaque entre os 5 segmentos econômicos de São Carlos avalizados no CAGED -

Entre janeiro e setembro deste ano, a economia de São Carlos gerou 2.917 novos postos de trabalho. O número representa exatamente o saldo entre 36.933 admissões e 34.016 demissões. Estes dados estão na pesquisa CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgada nesta tarde de quinta-feira, 30 de outubro, pelo ministro do Trabalho, Emprego e Renda, Luiz Marinho.

O levantamento leva em conta apenas os trabalhadores formais, ou seja, os que têm carteira registrada e todos os direitos previstos na CLT.

O setor que mais gerou empregos foi o da indústria, que abriu 1,285 vagas. Nos primeiros 9 meses do ano, o setor fabril contratou 8.278 pessoas e cortou outras 6.993. Em segundo lugar veio serviços, com 917 novos postos de trabalho, diferença entre 15.999 admissões e 1.5.062 cortes.

A construção gerou 198 empregos, pois contratou 3.030 trabalhadores e demitiu outros 2.632. O comércio abriu 225 novos postos de trabalho, pois registrou 8.451 novos contratos e cortou 8.226 trabalhadores. Por fim, a agropecuária abriu 92 novos empregos, pois admitiu 1.775 pessoas e cortou 1.083.

239 EMPREGOS EM SETEMBRO – Durante setembro deste ano, São Carlos registrou a admissão de 4.106 trabalhadores e a demissão de outros 3.867. O saldo é de 239 novos postos de trabalho.

No nono mês do ano, o destaque ficou para serviços, com 153 vagas geradas, diferença entre 1.814 contratações e 1.663 demissões. A indústria abriu 142 novos postos de trabalho ao admitir 919 e demitir 777. A agropecuária colocou 21 pessoas no mercado de trabalho ao absorver 133 e cortar outras 112. Por fim, o setor da construção apresentou saldo negativo. Este segmento eliminou 91 postos de trabalho, pois abriu254 novos contratos e homologou 345 rescisões contratuais.

