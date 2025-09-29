Linha de produção da Tecumseh - Crédito: Divulgação

São Carlos gera 2.658 empregos formais em 2025

São Carlos gerou 2.658 novas vagas de trabalho nos oito primeiros meses de 2025. Os dados são oficiais, do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), e foram divulgados na tarde desta segunda-feira, 29 de setembro, pelo Ministério do Trabalho, Emprego e Renda. A pesquisa envolve apenas os empregos com carteira assinada e com todos os direitos trabalhistas previstos na legislação brasileira.

O setor que puxou a geração de empregos foi a indústria, que abriu 1.138 novos contratos de trabalho. Esse saldo foi resultado de 7.353 contratações e 6.215 desligamentos efetuados pelas empresas entre janeiro e agosto deste ano. Em segundo lugar aparece o setor de serviços, com 746 novos postos de trabalho. Os números correspondem à diferença entre 14.139 admissões e 13.413 demissões.

A construção aparece em terceiro lugar, com 501 novas vagas. Esse segmento contratou 2.776 pessoas nos oito primeiros meses do ano e desligou 2.275. O comércio gerou 204 vagas, diferença entre 7.457 admissões e 7.253 cortes. A agropecuária surge na quinta posição, com 69 empregos gerados, resultado da diferença entre 1.040 admissões e 971 desligamentos.

Agosto

Em agosto de 2025, a economia de São Carlos, segundo o CAGED, abriu 584 novas vagas no mercado de trabalho. Esse saldo é a diferença entre 4.146 contratações e 3.562 demissões.

O setor de serviços liderou a abertura de postos, com 361 vagas, diferença entre 1.897 novos contratos e 1.536 desligamentos. A indústria gerou 111 novas oportunidades, com 891 admissões e 780 cortes. Em seguida, aparece a construção, com 75 novos empregos, resultado de 322 contratações e 247 desligamentos.

O comércio contratou 898 pessoas e desligou 873, gerando saldo positivo de 25 empregos. Por último, a agropecuária respondeu por 12 vagas abertas em agosto, diferença entre 138 admissões e 126 demissões.

