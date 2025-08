São Carlos gera 1.834 empregos no primeiro semestre de 2025

Foto: Linha de montagem da Tecumseh São Carlos: setor industrial foi que mais gerou empregos nestes 6 meses de 2025 foi a indústria, com saldo positivo de 789 vagas - Crédito: Divulgação

Dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados na manhã desta segunda-feira, 4 de agosto, pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, revelam que São Carlos apresentou saldo positivo de 1.834 vagas no mercado de trabalho. Esse saldo é a diferença entre 24.714 contratações de trabalhadores e 22.880 demissões.

O CAGED pesquisa mensalmente a variação do trabalho formal, ou seja, o emprego com carteira assinada e com direitos trabalhistas, como férias remuneradas com acréscimo de um terço do salário, décimo terceiro, aviso prévio, FGTS, entre outros.

O setor que mais gerou empregos nesses seis meses de 2025 foi a indústria, com saldo positivo de 789 vagas. A área fabril admitiu 5.495 pessoas e demitiu 4.706. Em seguida, vem o setor da construção, que abriu 439 postos de trabalho, com 2.139 admissões e 1.700 cortes.

Serviços aparece em terceiro lugar, gerando 416 vagas — diferença entre 10.624 contratações e 10.208 desligamentos. O comércio abriu 157 postos de trabalho, ao admitir 5.688 pessoas e desligar 5.531. Por fim, a agropecuária gerou 33 empregos, saldo entre 768 novos contratos e 735 demissões.

“Percebemos um avanço da indústria. O setor metalúrgico, por exemplo, voltou a ter uma base com cerca de 12 mil trabalhadores, depois de enfrentar uma queda nos últimos anos”, afirma o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté, Vanderlei Strano.

248 VAGAS EM JUNHO – O mês de junho fechou com saldo positivo de 248 empregos em São Carlos. Foram 3.926 admissões e 3.678 demissões. A agropecuária gerou 10 vagas, com 142 contratações e 132 desligamentos.

A construção puxou a geração de vagas, com saldo positivo de 171 — diferença entre 437 admissões e 266 cortes. O comércio abriu 96 novos postos de trabalho, com 953 admissões e 857 demissões. A indústria registrou saldo positivo de 95 vagas em junho, com 879 contratações e 784 desligamentos.

O setor de serviços, porém, teve desempenho negativo. O saldo foi de -124 vagas, resultado de 1.515 contratações e 1.639 desligamentos.

